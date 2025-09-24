WHO事務局長：ガザで暴力が子供と患者の命を脅かしている

アフルルベイト通信社（Abna）によると、世界保健機関（WHO）のテドロス・アダノム事務局長は、ガザ地区の「アル・ランティシ」病院と「アル・アユン」病院周辺での暴力の激化により、患者と医療従事者が避難を余儀なくされていると発表しました。

彼は、ガザの人道的および健康状況の悪化に対する懸念を表明し、民間人への危険が高まっており、基本的な医療サービスが継続できるように医療センターを保護する必要があると強調しました。

アダノム氏は、アル・ランティシ病院はガザで唯一の小児科専門センターであり、アル・アユン病院もこの地域で唯一の眼科専門治療センターであったと指摘しました。

彼は、数十万人の人々がガザにいる状況で、暴力が続き、医療センターが閉鎖されたままになっていることは、さらに多くの人々の命が失われる可能性があると警告しました。

WHOの事務局長は、民間人を保護し、医療サービスの継続を保証するための緊急の解決策を見つけるよう求めました。

ガザの保健省も以前、アル・ランティシ病院とアル・アユン病院は、イスラエルによる周辺への度重なる攻撃のため、サービスを停止したと発表していました。また、ガザ市内の医療救助センターも完全に破壊されました。

声明によると、「占領者は、ガザ県の医療サービスインフラを意図的かつ体系的に標的にしており、この地域の人々に対するジェノサイド政策の一環として行われています。」

保健省はまた、病院に通じるすべての道路が破壊されているか、または安全でなく、患者が医療センターにアクセスすることを非常に困難にしていると強調しました。