ジュラニ氏：「イスラエルが怖い」

アフルルベイト通信社（Abna）によると、ワシントンの中東研究所が企画したインタビューで、シリア暫定政権の議長であるアブ・ムハンマド・アル・ジュラニ（別名アフマド・アル・シャラ）は、ダマスカスとテルアビブの間で安全保障協定が結ばれない場合、この地域で新たな不安定が起こる危険性について警告しました。

アル・シャルク・アル・アウサト紙によると、国連総会で演説する予定のアル・シャラ氏は、次のように述べました。「我々はイスラエルに問題を引き起こす者ではありません。我々がイスラエルを恐れているのであって、その逆ではありません。」

彼はさらに、「イスラエルが交渉を遅らせ、我々の空域を侵犯し、領土に侵入し続けているという事実は、さまざまな危険を伴います」と付け加えました。

イスラエルがシリア南部での攻撃を続け、ドゥルーズ派少数民族の利益を守っていると主張する一方で、シリア暫定政権の議長は自国の分割について語ることに反対しました。

アル・シャラ氏はまた、ヨルダンが圧力を受けており、シリアの分割に関するいかなる議論もイラクとトルコに損害を与えるだろうと述べました。

彼は、これは我々全員を「振り出しに戻す」と付け加えました。「シリアは15年間の内戦からようやく抜け出したばかりです。」

シリアとイスラエルは公式にはまだ戦争状態にありますが、両国はバシャール・アル・アサドの失脚後、直接交渉を開始しました。

月曜日、シリア暫定政権の議長は、現時点でのダマスカスによるイスラエルの承認をあり得ないことだとしました。

一方、以前、米国からダマスカスへの特別代表であるトム・バラック氏は、シリアとイスラエルは停戦協定を締結する寸前にあると述べました。

彼は、それによってイスラエルはシリアへの攻撃を停止し、シリアはイスラエルとの国境付近に重い軍事装備を配備しないことを約束するだろうと付け加えました。