アラグチ氏、国際社会の犯罪防止失敗を批判

アフルルベイト通信社（Abna）によると、イラン・イスラム共和国の外務大臣であるセイエド・アッバス・アラグチ氏は、ニューヨーク訪問中に「本来の理想への再コミットメント、世界的な開発におけるより明るい未来を築くための団結」と題されたグローバル開発イニシアチブのハイレベル会合に参加し、スピーチを行いました。その内容は以下の通りです。

「アッラーの御名において、慈悲深く、慈愛あまねき御方

閣下、中華人民共和国国務院総理、李強氏、閣下の皆様、親愛なる同僚の皆様、

イラン・イスラム共和国は、グローバル開発イニシアチブの友の会のメンバーとして、これを開発の道における協力と連帯を強化するための貴重なプラットフォームと見なしています。

開発途上国が世界の経済、金融、貿易システムにおける根深い構造的不平等に引き続き直面しているため、本日の会合は時宜を得ており、かつ不可欠です。貧困の撲滅は、多くの開発途上国における政策立案者にとって最大の課題であり続けています。同時に、飢餓、栄養失調、食料不安が増加しており、世界の広範な地域で飢饉の危険が拡大しています。

同時に、私たちは、特に人工知能のような新しい技術分野におけるデジタル格差の拡大を深く懸念しています。したがって、開発途上国の完全かつ効果的な参加を得て、デジタル技術の包括的、透明かつ公正なガバナンスを確保することは極めて重要です。

この文脈において、開発途上国のグローバルな意思決定への完全、平等かつ効果的な参加を確保するために、遅ればせながら構造改革が必要です。

一部の先進国が、長年の義務を果たす代わりに、開発途上国に対して一方的な強制措置や保護主義政策を適用し続けていることは、深い懸念を抱かせます。標的となった国々の市民の基本的権利を侵害するこのような措置は、実際にはこれらの国々の経済成長、貧困撲滅、持続可能な開発を標的としています。

私たちが直面している課題は経済分野に限定されません。例えば、西アジア、特にガザで現在進行中のジェノサイドにおける状況の悪化は、国際社会が国際法を遵守し、人道に対する罪を防ぐことの失敗を明らかにしています。

外国による占領と侵略、不平等と不正義は、開発の成果を逆行させ、地域全体と世界を不安定にさせる可能性があります。

このような状況では、私たちはこれまで以上に、多国間協力の原則に再びコミットし、世界平和、安全、開発に対する深刻な脅威である一方主義を拒否する必要があります。

グローバル開発イニシアチブは、開発途上国が世界の経済秩序を形成する上でより大きな役割を果たすという理想を促進し、持続可能な開発のための国際的な好ましい環境を創出することにより、この文脈において傑出した役割を果たすことができます。同時に、私たちは、西アジアにおける状況の悪化、特に私たちの地域やその先の世界の平和と開発を脅かすガザでの現在進行中の犯罪を無視することはできません。

議長、

世界の政治経済システムにおける既存の不確実性と新たな格差は、グローバル開発イニシアチブをますます必要不可欠なものにしています。なぜなら、これは連帯、協力、そしてすべての人々のためにより明るい未来を築くための強化された集団行動のためのプラットフォームを提供するからです。私たちは引き続きこのイニシアチブに依存し、その目標達成を支援します。」