CNNからの報道によると、Abna通信社は、ホワイトハウスの報道官である「キャロライン・リービット」が、「独立国であり米国の緊密な同盟国であるカタール国内での一方的な爆撃は、イスラエルの目標達成にも、米国の目標達成にも役立たない」と述べたと報じた。

彼女は付け加えた。「それでも、ハマスの排除は価値のある目標である。」

ドナルド・トランプ米大統領はこれに先立ち、米軍が火曜日の朝、イスラエルが不幸にもカタールの首都ドーハの一部に拠点を置くハマスを攻撃すると政府に通知したと述べた。「これはネタニヤフ首相が下した決定であり、私が下した決定ではない。」

彼は付け加えた。「独立国であり、平和を仲介するために我々と非常に懸命かつ勇敢に協力している米国の緊密な同盟国であるカタール国内での一方的な爆撃は、イスラエルや米国の目標を達成することにはつながらない。」

米大統領は次のように述べた。「この不幸な出来事が平和への機会となり得ると信じている。また、カタールの首長と首相とも話し、彼らの我々の国への支援と友情に感謝し、そのようなことが彼らの領土で二度と起こらないことを保証した。」

彼は付け加えた。「私はすべての人質と亡くなった人々の遺体が解放され、この戦争が今すぐ終わることを望んでいる！ 攻撃後、ネタニヤフ首相とも話した。首相は私に、平和を確立したいと述べた。」

トランプ氏は、ウィトコフ氏がカタール側にイスラエルによる攻撃を通報するよう指示され、彼がそうしたが、手遅れだったと述べた。

700日以上の戦争でガザでの目標を一つも達成できていないシオニスト政権は、火曜日、国際法を無視し、卑劣な行動で、カタールにいるハマス運動の交渉チームを標的とし、この偽の政権との平和は蜃気楼に過ぎないことを改めて示した。