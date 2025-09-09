ハマース：ネタニヤフの行動は犯罪とサディズムの最も醜い姿だ

アルジャジーラからの報道によると、アフル・アル・バイト通信社（ABNA）は、ハマース運動が、シオニスト政権の首相であるベンヤミン・ネタニヤフによるガザ市住民に対する警告と脅迫に対し、ネタニヤフのガザ市の数十の住宅タワーを破壊し、罪のない住民を避難させたという発言は、「約2年間、民間人に対する野蛮な犯罪を続けている戦争犯罪者の、最も醜い形のサディズムと犯罪の姿」であると述べた。

ハマースはネタニヤフをテロリストと呼び、ガザ住民への警告と市からの避難命令を、「爆撃、殺害、飢餓、脅威の圧力のもとで、人々を強制的に移住させる公然たる行為」だと見なした。

この運動は、国連機関、特に国際連合安全保障理事会の、これらの野蛮な犯罪に対する沈黙と無能さを非難し、米国政府がこれらの犯罪に加担していると非難した。

ベンヤミン・ネタニヤフは昨日、ガザ市での自身の犯罪を認め、過去2日間で50のタワーがシオニスト政権の戦闘機によってミサイル攻撃を受け、完全に破壊されたと述べた。

ハマースは声明で、シオニスト政権に対する沈黙に反対し、ガザ地区でのジェノサイドに対する世界的な反対を強める国際的な運動を称賛した。また、すべての国と世界の自由な人々に、ファシスト占領政権に対する行動を強化し、パレスチナ人の権利に対する犯罪と侵害を停止させるよう求めた。

一方、シオニスト政権のイスラエル・カッツ国防相は月曜日、ガザに「破壊的な嵐」をもたらすと脅した。彼は、ハマースは捕虜を解放し、武器を置くか、ガザ地区の完全な破壊に直面する必要がある、と述べた。

シオニスト政権は数日前から、ガザ市で高層住宅を破壊する大規模な作戦を開始しており、これにより避難民家族の数が増加している。監視者たちは、この行動の目的は、パレスチナ人をガザから強制的に移住させるための広範な米国・シオニスト計画の一部として、彼らを南部へ強制的に追放することだと警告している。