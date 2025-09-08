「トランプ」のベネズエラへの侵略可能性についての見解

ABNA通信がフォックスニュースを引用して報じたところによると、米国大統領ドナルド・トランプは本日、自国のベネズエラへの侵略可能性についての見解を表明した。

この件について、米国大統領は記者たちに明確な答えを避け、おなじみの繰り返しのフレーズに留めた。

トランプは、ベネズエラを攻撃するつもりがあるかという質問に対し、「それは後で分かるだろう」と述べた。

ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は最近、もし自国が攻撃された場合、「武装闘争」に訴えると強調した。

ベネズエラ大統領は、ベネズエラは「まだ非武装闘争の段階にある」ものの、いかなる攻撃も「地方的、地域的、または国家的な侵略に対し、国民全体が反撃する」ことになると述べていた。

彼は演説でさらに、「ベネズエラではコカインは生産されていない。これはアメリカの嘘だ。彼らがイラクに大量破壊兵器があると言った嘘（そしてそれを口実にイラクを攻撃した）と同じだ。彼らはカラカスについても嘘をついている」と付け加えた。

これは、ワシントンがカリブ海での軍事プレゼンスを強化したことにより、同国と米国の間の緊張が高まったことに対し、彼は以前、「ボリバル国家民兵」として800万人以上の市民に召集をかけたことを発表した中でのことである。

以前、ベネズエラの麻薬カルテルとの戦いを口実に米国軍がカリブ海沿岸に配備された後、米国とベネズエラの間の緊張が高まり、ベネズエラのF-16戦闘機2機が米国海軍の駆逐艦上空を飛行した。