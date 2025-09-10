テルアビブ攻撃から数時間後に公開されたハリール・アル＝ハイヤの写真

サダ・アル＝バラドからの報道によると、Abna通信社は、シオニスト政権によるドーハ攻撃から数時間後、ハマス幹部指導者が病院のベッドの上で指で勝利のシンボルを示している写真が公開されたと報じた。

これ以上の詳細情報は公開されていない。

メヘル通信社はこの写真の信憑性を確認していない。

なお、これに先立ち、ハマスは、シオニスト政権によるカタールのドーハでのハマス指導者暗殺を目的としたテロ攻撃が失敗したと発表した。

パレスチナ・イスラム抵抗運動ハマスは声明を発表し、「カタールの首都で交渉中のハマス代表団を暗殺しようとするシオニスト政権の必死の試みは、凶悪な犯罪であり、明白な侵略であり、すべての国際法に対する露骨な違反である」と述べた。

声明は続けて、「この犯罪は、カタールという国の主権に対する攻撃と見なされる。カタールは、エジプトとともに、侵略を停止し、停戦と捕虜交換の合意を達成するための仲介と努力を推進する上で、重要で責任ある役割を担っている。この行動は、占領者の犯罪的な性質と、いかなる合意に達する機会をも破壊しようとする彼らの意図を改めて明らかにするものである。」

ハマスは次のように明言した。「敵は交渉代表団の兄弟たちの暗殺に失敗したことを確認する一方、多くの殉教した兄弟たちが名誉と誇りの高い地位に加わった。彼らは次の通りである。

殉教者 ジハード・ラバド – ハリール・アル＝ハイヤ氏の事務所長

殉教者 フマム・アル＝ハイヤ – ハリール・アル＝ハイヤ氏の息子

殉教者 アブドラ・アブドゥル・ワーヒド – 護衛

殉教者 ムーメン・ハスナ – 護衛

殉教者 アハマド・アル＝マムルーク – 護衛

また、カタール内務省の治安部隊の「バドル・サアド・ムハンマド・アル＝フメイディ」氏の殉教にも哀悼の意を表する。