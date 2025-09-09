ベイルート南部でイスラエルがドローン攻撃

アフル・アル・バイト通信社（ABNA）によると、レバノン国営通信社は、月曜日の夜、イスラエルのドローンが、ベイルートの南約30キロに位置するイクリーム・アル＝ハルーブ地方のアル＝ジヤとバルジャという2つの町の間にあるザールート地区のモスク近くで車両を攻撃したと報じた。

公式情報筋は、この攻撃は、イスラエルによるレバノン東部への一連の空爆の数時間後に行われたもので、レバノン保健省によると、これにより5人が殉教したと発表した。

イスラエル軍は、これらの攻撃はヒズボラに属する拠点を標的としたものだと主張していた。