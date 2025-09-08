イスタンブールの通りが政府への抗議活動の舞台に

ABNA通信によると、トルコの抗議者たちは日曜日の夜、警察が野党である共和人民党の建物に立ち入った後に警察と衝突した。

イスタンブール県検察が同党の県支部長を交代させる決定を下したことを受けたこの警察の行動により、昨夜、イスタンブールの通りはレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領と与党公正発展党に対する抗議活動の舞台となった。

エルドアン政権はまた、イスタンブール市内の6つの地区でデモを禁止し、ソーシャルネットワークへのアクセスを制限した。

「ロシア・アル・ヨウム」テレビ局も、本日月曜日、イスタンブールで数千人の反政府勢力支持者が集まっており、これは市内で大規模な座り込みの始まりかもしれないと報じた。

トルコ駐在の「ロシア・アル・ヨウム」記者によると、警察と機動隊が状況を制御するために現場に大規模に展開している。

同時に、記者は、X、Instagram、Facebook、TikTokを含むソーシャルネットワークが深刻な障害に直面しており、同時にユーザーは深刻なインターネットの遅延に直面していると報じた。

この報道によると、YouTubeは完全にアクセス不能となっており、WhatsAppとTelegramも90％以上の障害を抱えている。