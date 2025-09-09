習近平：BRICS加盟国は貿易協力を深化させるべきだ

スプートニク通信によると、アブナ通信社（ABNA）は、中国の習近平国家主席が今日の月曜日、BRICS加盟国の臨時会議で発言し、「一部の国は常に貿易戦争と関税戦争を仕掛け、世界経済に壊滅的な打撃を与えている」と述べたと報じた。

中国国家主席は、この件に関して、「BRICS加盟国は自らの強みを生かし、貿易協力を深化させるべきだ」と付け加えた。

習近平はBRICSのバーチャル会議でさらに、「BRICSは国際的な混乱の試練に耐え、持続可能で長期的な発展を続けるだろう。BRICS加盟国のより緊密な協力は、外部からの挑戦への対応を容易にする。BRICS加盟国は、透明性を支持し、国際的な経済および貿易秩序を保護する必要性を強調している。BRICSグループのメンバーは、国際的な混乱に抵抗し、長期的な持続可能な発展プロセスを維持することにコミットしている」と述べた。

その後、彼は、「中国はウクライナ危機に関するブラジルの立場を支持する」と付け加えた。

一方、中国の王毅外相は昨日の日曜日、「中国の習近平国家主席が明日の月曜日、BRICSのバーチャルサミットに参加する」と発表していた。

これに先立ち、メディアは、ブラジルがルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領の発案で、米国大統領ドナルド・トランプの貿易政策について議論するため、月曜日にBRICS加盟国の臨時バーチャル会議を開催すると報じていた。