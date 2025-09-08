ABNA通信が「ロシア・アル・ヨウム」を引用して報じたところによると、シオニスト政権のメディア筋は、今週中に同政権のロン・ダーマー戦略問題担当大臣と、テロリストである「ゴラニ政権」のアサド・アル・シャイバーニー外務大臣の間で会談が近く開催される予定だと発表した。

この報道によると、両者はダマスカスとテルアビブの間で安全保障協定を締結することを目的として、米国の仲介で協議を続けている。

テルアビブがシリアに対して地上および空からの攻撃を行っているにもかかわらず、テロリストである「ゴラニ政権」は、バシャール・アル・アサド政権の崩壊以来、その政治的言説における根本的な変化に関する様々なシグナルを発し、シオニスト政権との関係正常化の用意があることを表明している。

2025年前半には、ダマスカスとテルアビブの間に連絡チャネルを確立するために、地域および欧州の仲介者が活動を開始した。既存の報告書は、新しいシリア政権がシオニスト側との和解協定に署名する準備ができているだけでなく、西側の制裁の削減または解除という経済的保証を条件に、シオニスト政権によるゴラン高原の占領を承認する用意があることを示していた。