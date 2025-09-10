ウリヤノフ氏：ヨーロッパに「スナップバック」メカニズムを停止する機会が生まれた

ロシア・トゥデイからの報道によると、Abna通信社は、国際機関におけるロシア代表である「ミハイル・ウリヤノフ」が、イランとIAEAの合意に反応し、「この（合意）は、ヨーロッパの3カ国（E3）が『スナップバック』メカニズムのプロセスを停止し、取り消し、前向きな軌道を維持するための適切な機会である」と述べたと報じた。

国際原子力機関のラファエル・グロッシ事務局長は、その少し前にソーシャルメディアプラットフォームXにメッセージを投稿し、「本日カイロで、イランの外務大臣であるアラグチ氏と、イランにおける査察活動再開のための実際的なメカニズムについて合意に達した」と書いた。

彼は付け加えた。「これは正しい方向への重要な一歩である。エジプトの外務大臣であるバドル・アブデルアティー氏の献身と協力にも感謝する。」

アラグチ氏はグロッシ氏との会談後の記者会見で、「今日は、イラン・イスラム共和国が、外交と対話を通じて、純粋に平和的な核開発計画に関連するあらゆる問題を解決するという善意の継続と永続性における重要な一歩を示すものです」と述べた。

「不法かつ犯罪的な攻撃にさらされているにもかかわらず、イランは核兵器不拡散条約（NPT）に従って、原子力の平和的利用に対する自らの当然の権利を主張し続けると同時に、関連する義務を履行するための現実的で意味のある対話に参加する用意があることを示してきました。」