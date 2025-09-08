ペゼシュキアン: イスラム諸国の団結は発展と進歩の基盤である

ABNA通信の報道によると、2025年9月7日（日）の夜、マスード・ペゼシュキアン大統領は、イラクの国民知恵運動の指導者セイエド・アンマル・ハキーム氏との会談で、イランとイラクの二つの国民と二つの国の関係を、宗教的・文化的な絆のおかげで深く根ざしたものだと述べ、地理的な国境がこれら二つの兄弟民族を分かつことは決してできないと強調した。

続けて大統領は、イスラムの預言者とイマーム・サーディク（彼らに平安あれ）の生誕と、来るべき「統一週間」を祝い、イスラム諸国の連帯の必要性を強調した。彼は「私たちは、イスラム諸国間のあらゆる分野での継続的な団結と協力が、発展と進歩の基盤となるだけでなく、いかなる力も私たちを制裁したり打ち負かしたりすることはできなくなると信じている」と述べた。

ペゼシュキアンは、イスラム共同体（ウンマ）内の分裂を煽る問題に注意を払い、それを避けることは不可欠かつ否定できないことだと述べ、付け加えた。「イスラム共同体の敵は、分裂的な話題を持ち出すことで、邪悪な目的を達成するためにムスリム間に亀裂と対立を生み出そうとしている。したがって、これらの陰謀に対して非常に用心深く行動しなければならない」。

さらに大統領は、すべてのイスラム諸国間の関係を改善し強化することが、ムスリム社会の成長と繁栄を保証すると述べ、強調した。「今日、シオニスト政権は、犯罪、分裂の創出、イスラム諸国の資源の略奪におけるアメリカとその同盟国の道具である。それはイスラム共同体の共通の敵であり、イスラム共同体が団結し連帯すれば、この簒奪政権は統一された共同体の偉大さの前には何の力も持たないだろう」。

ペゼシュキアンはまた、ガザの抑圧された人々の抵抗と、最近の出来事における偉大なイラン国民の勇敢な抵抗を、団結、共感、統合の強さを示す明確な兆候として挙げ、戦闘機、爆弾、ミサイルを含むいかなる軍事力もそれを打ち破ることはできないと述べた。

会談の別の部分で、大統領はイラクで迫る運命的な選挙に触れ、民族的・宗教的傾向に関係なく政治的な団結と統合を維持することが、イラクの力増強ひいてはイスラム共同体の向上につながると述べた。彼は「私たちは、シーア派であろうとスンニ派であろうと、すべてのイラクの政治グループを私たちの兄弟と見なしており、常にイラク国民の統一された主権と尊厳の強化を望んできた」と語った。