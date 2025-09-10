ペゼシュキアン氏：シオニスト政権は犯罪に境界を設けない

Abna通信社によると、マスード・ペゼシュキアン大統領は、シオニスト政権によるカタール領土への侵略を非難するメッセージを発表し、「国際連合、イスラム協力機構、およびその他の国際機関は、この明白な侵略に対し、即時、断固として、かつ実際的な対応を示すことが期待される。地域における持続可能な平和は、占領と侵略を終わらせることによってのみ可能である」と強調した。

声明の全文は以下の通りである。

慈悲深く慈愛あまねきアッラーの御名において

シオニスト政権は今日、国際社会の不可解な沈黙の影で、再び犯罪行為を犯した。カタールという国の領土を攻撃し、パレスチナ抵抗組織の指導者たちを標的にしたことで、国際法と人道原則を踏みにじっただけでなく、地域の平和と安定をその明白な侵略の標的とした。このテロ行為は、シオニスト政権が犯罪とテロにいかなる境界も設けておらず、同時にあらゆる外交努力を破壊するという現実を反映している。

イラン・イスラム共和国は、この違法で非人道的、反平和的な行為を強く非難する。主権国家への攻撃は、国家主権と国連憲章に対する明白な違反である。この種の行動に対する世界の強国の無関心は、地域における危機と戦争の拡大の危険を倍加させるだろう。

我々は、兄弟国であるカタールの政府と国民、そして抑圧されたパレスチナの人々との連帯を表明するとともに、シオニスト政権の侵略と国家テロリズムが、自由と抵抗に対するパレスチナ国民の決意を弱めることはなく、むしろこの占領と不正義に立ち向かう地域の人々の団結を強化するであろうと強調する。

国際連合、イスラム協力機構、およびその他の国際機関は、この明白な侵略に対し、即時、断固として、かつ実際的な対応を示すことが期待される。地域における持続可能な平和は、占領と侵略を終わらせることによってのみ可能である。

イラン・イスラム共和国は、これまでも常に強調してきたように、地域のすべての抑圧された人々の側に立ち、一方的で侵略的な政策が地域の安全と未来を危険にさらすことを決して許さない。

マスード・ペゼシュキアン イラン・イスラム共和国大統領