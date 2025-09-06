ハマス：シオニスト政権のガザの住宅タワー爆撃の口実は嘘である

アルジャジーラを引用したアブナ通信社によると、パレスチナ・イスラム抵抗運動（ハマス）は声明で、ガザ市におけるシオニスト政権による新たな犯罪の波と、避難民が住む住宅タワーの爆撃と破壊を強く非難した。

ハマスの声明には次のように記されている。「シオニストの敵軍によるガザ市の新しい住宅タワーの破壊と、さらなるタワーを標的にするとの脅威は、計画的な強制移住と民族浄化の犯罪を犯すための試みである。敵の戦争大臣がガザの住宅タワーの破壊政策を継続すると強調していることは、ガザ住民に対する強制移住とパレスチナ国民に対する民族浄化の犯罪の継続を反映している。」

声明はさらに次のように付け加えている。「シオニストが、抵抗運動がそれらを利用しているという口実で住宅タワーを標的にしていることは、根拠のない、恥ずべき嘘であり、ガザにおける戦争犯罪とジェノサイドを隠蔽することを目的としている。我々は、ガザ市を完全に破壊し、その住民に包括的な強制移住を強いることを目的としたこれらの犯罪の継続は、近代史上前例のない犯罪として行われていると警告する。」

ハマス運動は次のように強調した。「国連と安全保障理事会は沈黙を破り、ガザ市に対するシオニストの野蛮な侵略を止めるために直ちに行動すべきである。」

この運動はまた、アラブ・イスラム諸国と世界の自由な人々に、即座かつ効果的な行動を起こし、敵の指導者、とりわけネタニヤフを戦争犯罪人として責任を追及するよう求めた。