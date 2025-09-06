ヨルダン政府報道官：移住は戦争犯罪であり、人道に対する罪である

CNNアラビアを引用したアブナ通信社によると、ヨルダン政府報道官のムハンマド・アル・モーメニ氏は、彼の国がパレスチナ人の移住に強く反対していると述べた。国際法は、占領地からの人口の強制移送を禁止している。

彼は次のように述べた。「移住は戦争犯罪であり、人道に対する罪である。パレスチナ国民も、そしてヨルダンをはじめとする地域内のどの国も、これらの計画を受け入れない。帰還の権利は、人道的にも法的にも、本質的で確立された、否定できない権利である。パレスチナ人を彼らの土地から根絶しようとするあらゆる試みは、彼らの権利と国家の主権を侵害し、宣戦布告である。」

ムハンマド・アル・モーメニは、移住の考え方を、人間性を逸脱した時代遅れの差別的な考え方だと評し、次のように述べた。「占領政権は、移住を目的とした飢餓政策を継続しており、この悪意ある政策は、イスラエルの極右勢力の道徳的・政治的敗北を明確に示すものである。」

彼はさらに次のように強調した。「パレスチナ国家は樹立され、パレスチナ国民は自決権を達成するだろう。世界の国々によるパレスチナ国家の承認が増加していることは、正義に対する世界的な支持と、歴史の正しい側に立っていることを示している。」