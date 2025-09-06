マドゥロ：米国が攻撃すれば、ベネズエラは武力闘争に入る

アナドル通信社を引用したアブナ通信社によると、ベネズエラ大統領ニコラス・マドゥロは、もし自国が攻撃されれば、「武力闘争」に乗り出すことを強調した。

ベネズエラ大統領は、ベネズエラは「まだ非武装闘争の段階にある」ものの、いかなる攻撃も「地域的、あるいは国家的であろうと、侵略に対する全人民の反応」を引き起こすだろうと述べた。

彼は演説の中で、「ベネズエラではコカインは生産されていない。それは、イラクが大量破壊兵器を持っていると嘘をついた（そしてこの口実でイラクを攻撃した）のと同じ、アメリカの嘘だ。彼らはカラカスについても嘘をついている。」と付け加えた。

これは、彼が以前に、カリブ海でのワシントンの軍事プレゼンスの増加を受けて、同国と米国の間の緊張が高まったことへの対応として、800万人以上の市民が「ボリバル国家民兵」として招集されたと発表したことと並行している。

マドゥロは、ベネズエラの国営テレビで放送された政府当局者および軍との会談で、「長年訓練を受けてきた450万人の民兵からなる強力な基盤も招集されており、『ボリバル国家民兵』組織に登録している800万人以上が彼らに加わるだろう」と述べた。

マドゥロは、この招集の目的を、内外の脅威に直面してベネズエラの安全と防衛を確保するための物流および組織力を強化することであるとし、この招集は、人民軍を準備するための継続的なプロセスの最初の段階であると強調した。

以前、ベネズエラの麻薬カルテルと戦うという口実で米軍がカリブ海沿岸に配備された後、米国とベネズエラの間の緊張が高まった後、同国の2機のF-16戦闘機が米海軍の駆逐艦の上空を飛行した。

ロイターが2人の米国当局者の話として伝えたところによると、国防総省が国際水域で発生したと主張したこの事件は、米国がベネズエラのボートを攻撃し、乗組員11人を殺害したわずか2日後に、ワシントンとカラカスの間の緊張を激化させた。