パリ、ワシントンに反論：パレスチナの独立がガザ交渉を破綻させたわけではない

国際アフルルバイト通信社（ABNA）によると、パリは、米国務長官マルコ・ルビオが、独立したパレスチナ国家を承認するというフランスの意図がハマスとシオニスト政権との間の停戦交渉失敗の原因であったという主張を改めて強調したことに対し、厳しい反応を示しました。

フランスが、他のいくつかのヨーロッパ諸国や西側諸国と同様に、独立したパレスチナ国家を承認する意図を表明して以来、ガザ情勢をめぐるパリとワシントンの間の緊張が高まっています。

「ワシントン・ポスト」紙によると、フランス政府が米国務長官の立場に応えてソーシャルメディアに投稿した記事には、「違います、ルビオ国務長官！パレスチナ国家の承認は人質に関する交渉を破綻させていません」と書かれています。

パリはさらに、ワシントンの矛盾を暴露するために、米国政府の特別使節スティーブ・ウィトコフが、エマニュエル・マクロン大統領が独立したパレスチナ国家を承認する声明を発表する数時間前に、「ハマスは誠意を持って行動しておらず、米国は現在代替案を検討している」と主張していたことを示す、以前に投稿された一連の投稿を指摘しました。

ルビオは木曜日に、「フランス人が何をするかを発表したその瞬間から、ハマスは交渉のテーブルから離れました」と主張していました。

彼は、「米国はそのような行動の結果について警告しましたが、人々はあなたの言うことを聞かないことがあります。彼らは国内政治のためにやりたいことをやるのです」と述べました。

一方で、米国務省は、フランス政府のルビオに対する厳しい反応に対し、「国務長官の発言は有効なままだ」と改めて表明しました。

ガザ戦争の問題以外にも、パリはいくつかの他の問題でワシントンと対立しています。フランスの外務大臣ジャン＝ノエル・バローは数日前、グリーンランドを訪問中に、ワシントンの政策を風刺し、「一部の国々が隣国を服従させるために、威嚇、圧力、恐喝、脅威を用いて世界を非人道的にしている」と呼んだことに対して警告を発しました。

バローは、トランプ大統領が彼の第2期大統領任期中に何度か話題になったグリーンランド島の取得意図に言及し、「グリーンランドは売り物ではなく、占領することはできません」と述べました。

マクロン大統領が7月24日に9月の国連総会でパレスチナ国家を承認する意図を表明した後、カナダやオーストラリアを含む他のいくつかの国も、国連総会中に同様の行動を取る決定を発表しました。国連総会の1週間の公式なハイレベル会議は9月23日から始まります。英国も、特定の条件が満たされれば、この承認を行うと発表しました。

マクロン大統領の発表に対するルビオの即座の反応は、「これは、戦争を終わらせるあらゆる希望を弱体化させる軽率な行動だ」というものでした。

8月上旬の別のインタビューでも、米国務長官は、この承認は「ハマスを大胆にさせる報い」だと主張しました。

また、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相も、8月17日にマクロン大統領に送った書簡で、フランス大統領を弱さと融和を許していると非難し、彼の政策が「フランスでの反ユダヤ主義を煽っている」と述べました。

マクロン大統領は、8月26日にネタニヤフ首相の主張に反論する長文のテキストで、ネタニヤフ首相が「私がそれを受け取る前に」書簡を公開したと指摘しました。彼は自らの政策を擁護した後、シオニスト政権の首相に対し、「あなたを不名誉にし、あなたの国民を行き詰まらせた、ガザでの恒久的で致命的かつ違法な戦争という絶望的な競争を終わらせる」よう求めました。

先週、米国務省は、マフムード・アッバス議長を含むパレスチナ自治政府のメンバーがニューヨークの国連総会に参加するための米国ビザを「拒否し、取り消す」と発表しました。