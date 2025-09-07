ウリヤノフ氏：米国とトロイカはイランの核計画を政治化している

ABNA通信社によると、ウィーンの国際機関におけるロシアの常任代表ミハイル・ウリヤノフ氏は、ドイツ、英国、フランスの3つのヨーロッパ諸国（「ヨーロッパのトロイカ」として知られる）が米国とともに、イランの核計画を政治化していると述べました。

プレスTVとのインタビューで、ウリヤノフ氏は次のように述べています。「米国、特に『ヨーロッパのトロイカ』は、（イランの核計画という）問題を政治化し、状況を悪化させる措置を絶えず取っています。」

イランと米国は、2018年にドナルド・トランプが再び米国大統領に就任し、核合意（JCPOA）から一方的かつ違法に離脱して以来、テヘランの核計画について5回の間接交渉を行いました。第6回交渉は6月15日に予定されていましたが、シオニスト政権によるイランに対する侵略のために、対話は中断されました。

イランに対する攻撃と侵略の主な口実は、国際原子力機関、イスラエル、および米国が、テヘランが核兵器を獲得しようとしているという疑惑と、テヘランの秘密の軍事核計画と称する疑惑について提起したものでした。テヘランは、これらの疑惑を強く否定し、常に核計画の平和的な性質を強調してきました。米国は、12日間の戦争が始まって間もなく、シオニスト政権に加わりました。この侵略の主な標的は、空爆の対象となったイランの核施設でした。

この侵略行為に対応して、イランのマフムード・ペゼシュキアン大統領は、イラン・イスラム共和国憲法第123条の実行として、2025年6月25日のイスラム諮問評議会の会合で承認され、同日中に護憲評議会によって承認された「政府に原子力エネルギー機関（IAEA）との協力を停止することを義務付ける法律」を、原子力エネルギー機関、最高国家安全保障評議会、および外務省に実施のために通達しました。

英国、ドイツ、フランスは8月28日（9月6日）、国連安全保障理事会への書簡で、イランに対する国際的な制裁を復活させる目的で、「スナップバック・メカニズム」の活性化プロセスを開始すると発表しました。

イラン・イスラム共和国の外務大臣アッバス・アラグチは最近、「スナップバック」メカニズムの活性化について、「経済分野では、米国ははるかに厳しい制裁を課していますが、政治分野では、心理的な懸念が誇張されており、スナップバックをめぐって作られた雰囲気はその現実よりも大きいです。しかし、イラン・イスラム共和国はいかなる種類の制裁にも反対しており、その解除のために努力しています」と述べました。

彼はまた、イランと国際原子力機関との協力の新しい形について説明しました。「現在、外務省、原子力エネルギー機関、およびIAEAの間で、協力のための新しい枠組みを設計するための交渉が進行中です。イランのいくつかの核施設への攻撃を含む最近の進展は、この協力において新しい枠組みを定義する必要性を生じさせます。IAEAも、これらの新しい状況が新しい協力の枠組みを必要とすることを受け入れており、この分野での交渉は続いていますが、交渉が結論に達するまで、新しい協力は形成されないでしょう。」