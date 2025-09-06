レバノン大統領が「セントコム」司令官と会談

アル・ナシュラを引用したアブナ通信社によると、レバノン大統領は、ベイルートでセントコム司令官が率いる高官のアメリカ軍代表団と会談した。

「ジョゼフ・アウン」は、バアブダ大統領府でのブラッド・クーパー提督と同行代表団との会談で、「我々は、レバノン軍がその任務を継続できるように、アメリカの継続的な支援の重要性を強調します。」と述べた。

彼はまた、次のように強調した。「レバノン軍が国際境界線での展開を完了できるように、アメリカはイスラエルにレバノン領土からの撤退を圧力をかけるべきです。」

アウンはまた、クーパーに対し、昨年11月に合意されたイスラエルのレバノンへの攻撃停止、高地および占領地からの撤退、そして捕虜の帰還を確実に実行し、決議1701がそのすべての条項において実施されるよう、敵対行為監視委員会（MECHANISM）の活動を活性化するよう求めた。

この会談には、メカニズム委員会の委員長であるマイケル・レヒー将軍も出席しており、レバノン大統領は次のように述べた。「イスラエルによるレバノン南部への継続的な攻撃は、リタニ川南部の地域の85％以上で展開を完了しているレバノン軍の、国境での展開完了を妨げるだろう。」

セントコム司令官も会談で次のように述べた。「我々はレバノン軍の卓越した、特権的な役割を称賛し、彼らへの支援の継続を強調します。」

クーパーはまた、さまざまな分野、特に軍隊への支援において、アメリカが必要な援助を提供し続けることを強調し、「メカニズム」委員会は明日、南部の現在の状況とそれを安定させるための努力について議論するための会議を開催するだろうと述べた。

レバノンのメディアは、同国軍の司令官であるルドルフ・ハイカル将軍も、セントコム司令官と、五者監視委員会（メカニズム）の委員長立ち会いのもとで会談したと発表した。

「ブラッド・クーパー」はまた、占領地を訪問し、シオニスト政権軍の参謀総長である「エヤル・ザミール」と、この政権の多くの軍事指揮官と会談した。

このニュースは、地域の米軍セントコム司令部がソーシャルメディアXに投稿したメッセージによって公表され、ワシントンがテルアビブの安全保障にコミットしていることが強調された。