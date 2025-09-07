ゼレンスキー：軍の兵器の60％はウクライナ国内で生産されている

ロイターを引用したABNA通信社によると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、同国軍が使用する兵器の約60％がウクライナ国内で生産されていると述べました。この数字は、2か月前の目標を上回っています。

ゼレンスキーはこれに関して、「この戦争中、我々は、我々が持っている武器、兵士たちが手にしている武器の約60％がウクライナ製であるという地点に到達しました」と述べました。

彼は付け加えました。「そして、これらは強力な兵器であり、高度な能力を持っています。」

ウクライナ大統領や他の同国当局者は、国の将来の防衛能力を確保するための重要な要素として、長らく国内の兵器生産を強化することを強調してきました。

ゼレンスキーはまた、デンマークでの共同兵器生産計画にも言及しました。彼は7月に、自身の再編された政府に対し、国内の兵器生産を50％以上増やすよう求めました。

彼によると、ウクライナ製の兵器は、ロシアとの戦争の最前線や他の作戦で使用されるものの約50％を占めており、これは1991年の独立以来、史上最高の割合です。

ウクライナは、ロシアの激しい大規模なドローンおよびミサイル攻撃に対抗するための防空能力を構築することを目的として、ドローンの生産に焦点を当てています。