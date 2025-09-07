ヒズボラ：いかなる状況下でも抵抗の武器は放棄しない

国際アフルルバイト通信社（ABNA）によると、レバノン議会のヒズボラ会派の議員の一人は、この運動はいかなる状況下でも武器を放棄しないと宣言しました。この発言は、レバノン政府が同国軍がヒズボラの武装解除計画の実施を開始すると発表した翌日に行われました。

レバノン議会のヒズボラ会派のメンバーであるハサン・エゼディンは次のように述べました。「抵抗の武装解除という誤った、性急で軽率な決定を下し、それに屈した者たちは、その決定を再考し、過ちを正すべきだ。さもなければ、その結果と結末に責任を負うことになるだろう。」

彼はレバノン南部のアイティット村でのスピーチで、次のように強調しました。「私たちはこの武器に固執しており、いかなる状況下でも、いかなる口実でも、それを放棄することはないだろう。」

昨日、ヒズボラとアマル運動に所属する5人のシーア派閣僚と、1人の無所属閣僚が、レバノン軍によるヒズボラの武装解除計画の提出中に、レバノン政府の会議を退席しました。エゼディンはこの行動を勇敢だと評しました。

ヒズボラの武装解除計画

8月初旬、レバノン政府はヒズボラの武装解除計画を今年末までに実施する期限を設け、同国軍にこの計画の準備を命じました。この決定は、米国の圧力を受けて下されました。

レバノン政府は昨日、武器を公式機関に限定するという同国軍の提案された措置を歓迎しました。レバノン情報大臣のポール・マルコスは、閣議の後で次のように述べました。「レバノン軍はこの計画の実施を開始するだろうが、既存の物流的、財政的、人的な制約を考慮すると、これは現在の能力の範囲内で行われる。」

マルコスはまた、レバノン軍の司令官が、イスラエルによる攻撃を含む、計画の実施を困難にする制約に言及したと述べました。

レバノン情報大臣は、イスラエル側は、特別使節トム・ブラックによって提出された米国文書の条項について、これまでいかなるコミットメントも示しておらず、いかなる相互措置も取っていないと述べました。一方、レバノンは自らのコミットメントを遵守してきました。

ベイルートは、この合意の条項の実施を、他の当事者、特にイスラエルによるコミットメントの遵守を条件としています。

レバノン政府は、この決定を、米国が仲介し、ヒズボラとイスラエル間の戦争を終結させた11月27日の停戦協定における義務を果たすものと見なしています。この協定は、武器の携帯をレバノン軍の公式な治安・軍事部隊に限定することを強調しています。

また、この合意では、イスラエルとヒズボラ間の軍事作戦の停止と、最近の戦争中にイスラエルが侵入した地域からの撤退についても言及されています。しかし、イスラエルは依然としてレバノン南部の5つの拠点を保持し、同国のさまざまな地域への日常的な空爆を続けています。イスラエルは、これらの攻撃がヒズボラの兵器庫やその指揮官に対するものであると主張しています。