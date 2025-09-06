アラグチ：欧州諸国はトリガー・メカニズムに向かったことで大きな間違いを犯した

アブナ通信社によると、イランのセイエド・アッバス・アラグチ外務大臣は、土曜日に開催された「イランの自由貿易・商業地域の潜在能力と投資機会に関する全国会議」で次のように述べた。「深セン自由貿易区は、もともと住民の主な生業が漁業だった小さな村でした。中国が国際的な圧力に直面した後、この地域を選び、今日では技術と貿易の中心地の1つと見なされています。私たちは同様の状況にあり、歴史は、降伏する代わりに主導権を握った国々が、進歩への道を開くことができたことを示しています。」

彼はさらに、「わが国は多層的で広範な制裁に直面しており、その影響は人々の生活に明らかです。しかし、制裁を黙示録的なものとして描くべきではありません。制裁を課した側の目的はイランを麻痺させることでしたが、現実にはイランは依然として力強く立ち向かっています。制裁の影響を無視することはできませんが、2つの間違いを犯してはなりません。1つは制裁を否定し無関心になることであり、もう1つは制裁に降伏することです。正しい道は現実主義です。」と付け加えた。

アラグチは、「私たちの困難のすべてが制裁に起因するわけではなく、その一部は国内問題から生じています。投資家はサービスを必要としており、この分野には多くの欠点があります。制限の一部は経済戦争の状況によるものであり、目標はこれらの制限が恒久化するのを防ぐことです。」と述べた。

外務大臣は、「政府は投資の道を平坦にし、同時に外部からの圧力に対する回復力を強化する義務があります。民間部門がなければ、いかなる経済政策も進まず、自由地域はどの国の経済においても重要な役割を果たします。」と指摘した。

彼は続けて、「イランは世界貿易の十字路に位置し、他のほとんどの国にはない利点を一堂に集めています。制裁下であっても、各国は依然として私たちと対話しており、多くの経済的機会が存在します。」と述べた。

アラグチはさらに、「外務省は、経済発展に外交を活用することを約束しています。経済外交局の目標は、生産者と投資家を支援することです。私たちは各自由地域に外交政策の付属文書を作成しており、これは、どの在外公館が各地域を支援し、どの国際会議に参加するかを特定する運用文書となります。ロジスティクスと投資の潜在能力もこの文書で特定されます。目的は、自由地域と外交機関との間に有機的なつながりを確立し、大使館が経済的機会を特定し、障害を取り除くことができるようにすることです。」と述べた。

彼は、「投資家は安心感を必要としており、我々外務省はその方向に動いています。自由地域は経済交流の主要な幹線道路になることができます。」と語った。

アラグチは続いて、制裁と交渉の問題に触れ、「外務省の任務の1つは、交渉を通じて制裁解除を試みることです。新政権では計画を立て、交渉が始まりました。5回の交渉が行われましたが、第6ラウンドの前に、体制が軍事侵攻を開始し、米国もそれに加わりました。この戦争とイラン国民の英雄的な防衛の後、交渉には新しい形と規模が必要であり、私たちはその道を設計しています。」と付け加えた。