ハタミ少将：我々は12日間の戦争で、西側とNATOの技術の粋と戦った

アブナ通信社によると、イラン・イスラム共和国陸軍総司令官のアミール・ハタミ少将は、イスファハン、タブリーズ、ハマダンの陸軍部隊を視察し、これらの部隊の戦闘準備状況を評価・確認した後、指揮官、兵士、パイロットの前で、12日間の強要された戦争におけるシオニスト政権の侵略に対するイラン国民の抵抗に言及し、次のように述べた。「陸軍の地上部隊、防空部隊、航空部隊から、バシジ、イスラム革命防衛隊、そしてすべての人々まで、イラン全体が最近の強要された戦争の戦場の真ん中にいて、文字通り戦い、抵抗したことで、イスラムのイランは歴史上永遠に誇り高くあり続けることができた。」

彼はさらに、「殉教者たちはこの強要された戦争の英雄であり、イスラムのイラン、愛する人々、そして我々の名誉と尊厳の国境を守るために、彼らのすべての財産を捧げた。我々は彼らの理想の守護者でなければならず、この血の権利を全うし、偉大なイラン国民の自己犠牲によって得たこの立場を、イスラムのイランのさらなる進歩と誇りのために利用しなければならない。」と付け加えた。

彼は続けて、「敵の主な口実は核問題でしたが、彼らが現場で実行したこと、そして実行しようとしたことは、彼らの最初の主張とははるかに異なっており、敵が我々の愛する人々、国、そしてイスラム共和国の神聖なシステムに対して詳細な計画を立てていたことを示しています。しかし、我々は、皆さんの勇気と名誉のおかげで、この戦場から誇り高く脱出できたことに神に感謝しています。」と述べた。

陸軍総司令官は、敵が12日間の強要された戦争で主要な目標を達成できなかったと述べ、強要された戦争における敵のいくつかの目標を列挙し、次のように明言した。「敵はイスラムのイランの核能力を完全に破壊するつもりでしたが、それはできませんでした。なぜなら、核能力は国産の科学と技術であり、それを破壊することは不可能だからです。」

彼は続けて、「敵は我々の防御を妨害するために我々の指揮官を殉教させましたが、最高司令官の即座かつ神聖な措置と新しい指揮官の任命により、彼らはこの道でも敗北しました。敵はこの12日間の戦争で我々のミサイル能力を破壊するつもりでしたが、それも起こりませんでした。そして、我々は最後の瞬間まで、我々のミサイル能力で敵をひざまずかせ、聖なる占領政権の領土にある我々の目標をミサイルの標的にしました。」と述べた。

ハタミ少将は、戦争の最後の数日間にも、敵のミサイルシールドに挑戦するより強力な発射を行ったことを明らかにした。

陸軍総司令官は次のように指摘した。「敵のもう一つの計画は、我々の防空能力と潜在能力を破壊することでしたが、この分野でも彼らは敗北しました。今日、皆さんは我々の防空部隊の役割を目撃しています。」

ハタミ少将は、シオニスト政権の攻撃後に国民全体の間で生まれた一体感と団結に言及し、「敵はイスラム共和国の体制と国民間の団結と一体感を傷つけるつもりでしたが、この分野でより大きく、驚くべき敗北を喫しました。そして、彼らが誤った計算をしていたことが明らかになりました。なぜなら、国民はこれまで以上にしっかりと自分たちのイスラム体制のために立ち上がったからです。」と述べた。

国防評議会のメンバーは次のように述べた。「この戦争で、人々は敵の本当の意図と顔を理解し、彼らに立ち向かいました。」

陸軍総司令官は、国民の抵抗を、敵とその目標に対する彼らの深い理解の結果であるとし、次のように明言した。「敵の陰謀はまだ終わっておらず、偉大なイラン国民が独立、自由、主権、名誉を望む限り、敵の陰謀も続くでしょう。しかし、イラン国民は立ち上がっており、独立を保つことを決意しています。」

陸軍総司令官はさらに、「この戦争はわずか12日間という短い期間でしたが、実際には貴重な教訓が詰まっています。我々は事実上、西側とNATOの技術の粋と戦ったのです。彼らは敵が必要とするものを何でも与え、彼が不足に直面するたびに、その同盟国が敵の防衛と支援のために戦場に参入しました。」と付け加えた。

ハタミ少将は、常に戦う準備が必要であり、戦争を望まないなら、より準備万端で、より強力であるべきだと述べ、「敵は12日間の戦争で示したように邪悪であり、いかなる犯罪もためらわないだろう。」と語った。