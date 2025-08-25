シオニストがガザ市を3つの軸から完全に破壊し始めた

ABNA通信がロシア・トゥデイのニュースサイトから報じたところによると、ユーロ地中海人権監視団は本日月曜日に声明を発表し、シオニスト政権がガザ市を完全に破壊し、その上に違法な軍事支配を課すための計画の実行を事実上開始したと述べた。 声明は、シオニスト政権軍が、南、東、北の住宅地を破壊・解体する大規模な作戦を、3つの軸から市の中心部に向かって体系的な破壊と消去を伴う同時攻撃で行っていると指摘した。 この地上軍事攻撃は、シオニスト軍が8月20日に「ギデオンの戦車2」作戦の開始と、その「初期作戦および初期段階」の実行を公式に発表した後に行われた。

この人権団体は、今日、100万人以上が市の面積の30%未満に包囲されており、全員がこの計画の枠組みの中で南への強制移住の危険にさらされていると指摘した。この計画は、ガザを消去し、体系的な破壊と完全な軍事支配の下に置くことを目的としている。 ガザ内務省は昨日日曜日、ガザ市とガザ地区北部の住民を移住させることを目的としたイスラエルの計画について警告し、市民と避難民に対し、シオニスト政権の威嚇とゆすりの試みに応じず、居住地にとどまるよう求めた。