ラリジャニ博士：ヒズボラへの支援を継続する

国際アフルルバイト通信（ABNA）によると、最高国家安全保障評議会の事務局長であるアリ・ラリジャニ博士は、イラン・イスラム共和国は引き続きレバノンのヒズボラを支援すると強調し、「ヒズボラがイランの支援を必要としているように、テヘランもヒズボラの支援を必要としている」と付け加えた。

彼は報道機関とのインタビューで、「今、レバノンのヒズボラには武器を放棄するよう多くの圧力がかかっているが、これはイスラエル人が直接的な軍事戦争でも達成できなかった圧力だ」と述べた。

ラリジャニは続けて、「国際メディアでは、イランが支援するグループが弱体化しているという分析が発表されている。もしこれらのグループが弱体化しているのなら、なぜこれほど広範な圧力が彼らにかかっているのだろうか？」と指摘した。

彼は質問を投げかけ、「ヒズボラは打撃を受けたと言われているが、この党は再び自己再建したのだろうか？」と尋ねた。

彼は、ヒズボラには多くの若いジハード戦士がおり、自己再建と再強化のプロセスを始めていると述べた。

ラリジャニ博士によると、ヒズボラはイスラエルがベイルートを完全に占領したときに形成された。当時、レバノンの若者グループが「自分たちで防衛しなければならない」と述べた。したがって、ヒズボラの本質はレバノン国民自身から生まれたものであり、彼らにとって大きな財産となった。この財産は、小さな国にイスラエルに抵抗する力を与えるものである。

彼はさらに、「この地域における抵抗は戦略的財産であり、イランはヒズボラを必要としているのと同じくらい、ヒズボラもイランを必要としている」と付け加えた。

ラリジャニ博士は、イランがこれまでと同様にヒズボラへの支援を継続すると強調し、「レバノンの問題は国内対話を通じて解決されるべきだ。イランはヒズボラにいかなるものも強制しない。この党は成熟した行動をとり、独立して独自の決定を下している」と述べた。

外交を放棄しない

最高国家安全保障評議会の事務局長は、スピーチの別の部分で、イランの交渉に対するアプローチについて語り、「外交そのものは一つのツールであり、政府の仕事の一部と見なされる。したがって、それを放棄するのは論理的ではない」と述べた。

彼は警告した：「もし敵が外交の場を宣伝やショーに変えるなら、この外交は実を結ばないだろう。」

彼によると、敵の外交は今、主に口実を見つけるためのものである。しかし、だからといって外交を断ち切ると言うべきではない。

ラリジャニ博士は、イランがいかなる交渉にも求める条件は「真剣で現実的であること」だとし、「もし戦争を始めるつもりなら始めればいいが、後悔したらいつでも交渉のテーブルに戻ることができる」と付け加えた。