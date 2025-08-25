レバノン・ジャアファリー派ムフティー：抵抗はレバノンの安全保障の主要な保証である

国際通信社ABNAによると、レバノンの著名なジャアファリー派ムフティーであるシェイク「アフマド・カブラン」は、抵抗がこの国の安全保障を維持するための主要な保証であると述べ、様々なレバノン宗派間のパートナーシップの重要性を強調した。 彼は声明で次のように述べた：「国家の義務は、防衛計画が主権目的のために設計されることを要求する。国が絶え間ない敵意に飲み込まれている状況で、空虚な約束と引き換えに国家の力を放棄したり破壊したりしてはならない。」 彼は付け加えた：「問題はレバノンを守ることであり、過去を嘆くことではない。ベイルートが占領された時と同じように。イスラエルは国を飲み込んだが、唯一の救いの保証は抵抗だった。もし抵抗がなければ、レバノンというものは何も残らなかっただろう。」 カブランは、抵抗がレバノンを取り戻すための主要な保証であり、その犠牲をもって国を守り続けていると強調した。 彼は、国の破壊に飽きることのない怪物の約束と引き換えに、抵抗を放棄したり弱めたりすることはできないと警告した。 レバノンの著名なジャアファリー派ムフティーはまた、「ワシントンやいかなる地域的または国際的な保証を信頼することはできない。賢明な人間は、二度同じ穴に噛まれない」と述べた。

国民の団結 カブランはまた、レバノンは国民の参加があってこそ存続できると述べた。なぜなら、その構造は合意に基づいて構築されているからだ。このパートナーシップを破ることは、レバノンを破壊することを意味する。特に、その危機のほとんどは外国に起源があり、その解決は相互理解を通してのみ可能だからだ。 彼は付け加えた：「危機の解決の鍵は、事実、懸念、国家的な脅威を現実的かつ透明に表明することであり、外国の罠や一部の愚かな人々の誘惑から離れて、レバノン、その主権、そしてその構成要素を保証する相互理解のための公式に到達することだ。」

キリスト教と外部の脅威 カブランは最後に、「キリスト教は我々にとって存在論的、精神的、道徳的な必要性である。レバノンはキリスト教とイスラム教にとっての神聖な故郷である。しかし、一部の傭兵メディアや悪意のある個人はレバノンを破壊しようとしている」と述べた。 彼は、レバノン人同士の相互理解を妨げるいかなる地域的または国際的な力も、彼らを戦争に駆り立てるだろうと警告した。そして、レバノンに降伏の条件を課そうとするいかなる力も、実際には国を破壊しようとしているのだ。