イラン：国連と安全保障理事会はシスタン・バルチスタンでのテロ攻撃を非難すべき

アフルルバイト通信（ABNA）によると、イランの国連大使兼常駐代表であるアミール・サイード・イラヴァニは、金曜日の現地時間で再び国連事務総長と安全保障理事会への書簡に次のように付け加えた。「2025年7月28日付の私の書簡（A/79/978-S/2025/489）に続き、イラン・イスラム共和国でテロリスト武装集団『ジャイシュ・アル・アドル』によって実行された、もう一つの卑劣なテロ攻撃に皆様の緊急の注意を喚起したいと思います。」

イラヴァニはさらに、「今日、8月22日の午後の早い時間、シスタン・バルチスタン州イランシャール郡のダマン地区で、ジャイシュ・アル・アドルの武装テロリストが、イラン警察官を乗せた2台の車両を襲撃しました」と述べた。

イラン・イスラム共和国のトップ外交官は、「この卑劣な攻撃により、5人の警察官が殉教しました。テロリスト集団ジャイシュ・アル・アドルは、この犯罪に対する責任を公然と、いかなる曖昧さもなく認めています」と付け加えた。

イラン国連大使は、「この犯罪は、2025年7月26日に発生したもう一つの残忍なテロ攻撃に続くものです。その際、ジャイシュ・アル・アドルの武装メンバー3人が、シスタン・バルチスタン州の州都であるザーヘダンにある裁判所ビルに対する協調的な攻撃を実行しました」と述べた。

イランの国連常駐代表は、「民間人に対する意図的なその攻撃では、母親と生後6ヶ月の赤ん坊を含む6人の無実の人々が悲劇的に命を落とし、さらに24人が負傷しました」と述べた。

イラヴァニは強調した。「意図的に警察官、民間人、さらには子供たちを標的としたこれらの恐ろしい犯罪は、国際法、特に国際人道法の明確な違反です。これらは、ジャイシュ・アル・アドルの非人道的、テロリスト的、そして過激な性質、そして地域における平和と安全に対するその深刻な脅威を改めて明らかにしています。」

イラン・イスラム共和国の国連大使は、「このテロリスト集団は、ISIS-ホラサンとその外部支援者とのつながりと支援を受けて、完全に処罰されることなく活動を続けています」と強調した。

イランの国連常駐代表は、「イラン・イスラム共和国は、安全保障理事会と事務総長に対し、この卑劣なテロ行為を最も強い言葉で、いかなる曖昧さもなく非難するよう要請します」と述べた。

イラヴァニはさらに、「テロを非難する上でのいかなる二重基準や選択的なアプローチも受け入れられず、単に安全保障理事会の信頼を損なうだけです。さらに、このようなテロリスト集団に支援、避難場所、または何らかの便宜を提供する者は、彼らの犯罪に対する全責任を負い、完全に責任を問われるべきです」と述べた。

書簡の最後に、イラン国連大使は、「本書簡が、議題110『国際テロリズムを撲滅するための措置』の下、安全保障理事会および総会の文書として配布されるよう指示していただければ幸いです」と付け加えた。