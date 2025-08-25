静かなる世界的包囲網の陰にあるイスラエル：ヨーロッパの研究所からトルコの港まで

国際通信社ABNAによると、イスラエルの経済紙「カルカリスト」は詳細な報告書で、ガザ地区に対する継続的な戦争とその結果生じた人道危機が、国際レベルでのイスラエルの孤立を加速させていると述べた。専門家は、この孤立を「静かなる包囲網」と表現している。

この包囲網は公式には発表されていないが、契約の停止、投資の中断、学術協定の取り消し、そしてイスラエル企業との商業協力の回避を含んでいる。このプロセスは、イスラエルの経済、その様々な産業、さらにはイスラエルの科学研究や国際的な学術協力の継続性に深刻な影響を与えている。

報告書は、ガザでの戦争の継続、人道状況の悪化、そしてこの地域の完全占領への準備が、多くの国や企業を非公式にイスラエルとの取引を控えるようにさせていると指摘している。例えば、フランスのある遊園地では、以前の予約にもかかわらず、150人のイスラエル人の入場が拒否された。公式な理由は安全上の問題とされたが、施設管理者は個人的な信念から彼らを受け入れることを拒否した。

このような行動は、契約署名の遅延、通信への未応答、訪問の延期、信用供与や財政支援の拒否など、様々な分野で繰り返されている。これらの行動はすべて、公式な発表や明確な理由なしに行われるため、公然たる制裁よりも対処が困難である。

工業材料の輸入を扱う「アステル」社のCEOイニール・アソリンは、同紙に、ヨーロッパの企業やヨルダン、エジプトのサプライヤーもイスラエルとの協力を拒否していると語った。彼は、英国の研究所「トーマス・ベル」が、政治的な内容を含む内部書簡を理由にイスラエルの品質証明書の認証を拒否した事例を挙げ、ドバイでの直接的な介入の後になって初めて再合意が成立したという。

アソリンは、ほとんどの企業がこの状況に対処する能力がなく、新しい現実を理解し、それに適応する必要があると強調した。彼は、イスラエルの国内市場での物価上昇は、サプライヤーの多様性の減少と競争の困難さに直接関連していると考えている。

これらの圧力により、「アステル」社は1年半前に英国に支店を開設し、イスラエルとの直接的な関係を避けている。あるスウェーデンとあるエジプトの2つのサプライヤーは、取締役会が当面、そして将来的にもイスラエルと協力しないことを決定したと彼に伝えた。

これに関連して、報告書は、トルコによるイスラエルに対する措置の強化にも言及している。これには、トルコの港におけるイスラエル船の停泊禁止や、イスラエル製品の間接的な通過の阻止が含まれる。これらの措置は、ヨルダンやパレスチナ自治政府に送られる貨物にも影響を与えている。

トルコの企業、例えば「ベステル」も、ベルリンで開催された国際家電・電子機器見本市で、イスラエル代表との会議を拒否した。これは、過去数年と比較して顕著な変化である。 あるイスラエルの大手電気機器輸入業者は、毎年ベステルの代表と会議を持っていたが、今年はアポイントメントを取ろうとすることさえ拒否されたと語った。彼は、「ベステルだけではない。トルコのどの工場も、イスラエルとの生産や協力を望んでいない」と付け加えた。

経済的・社会的影響 報告書は、イスラエルの輸出業者と生産者が、世界の顧客の信頼を取り戻すのに非常に困難を抱えていると強調している。ガザへの食料送付に反対するなどの一部のイスラエル当局者の発言が、世界のイスラエルのイメージを損ない、外国企業がイスラエルとの協力を控える決定を下す原因となっている。 イスラエル産業連盟の元会長ロン・トーマーは、「イスラエルの宣伝は非常にうまくいっていない。我々はガザの状況を説明しなければならないが、おそらく10回の会話のうち1回しか成功しないだろう。ベザレル・スモトリッチのような大臣が、ガザには小麦一粒も入るべきではないと言うとき、そして世界が飢餓の画像を見るとき、彼らがそのイメージに責任がある」と語った。 彼はさらに、「ほとんどすべての産業が影響を受けている。CNNで画像を見て嫌悪感を抱いた人は、イスラエル製品を買わないことを決め、その決定が他人に伝わり、雪だるま式に影響が広がる。イスラエル製品の代替品がないものは少なく、我々から買わない人は、他の人から買うだろう」と述べた。

技術と科学研究への影響 静かなる包囲網は、シオニスト政権の伝統的な産業にとどまらず、バイオテクノロジーや生命科学の分野にも及んでいる。報告書によると、イスラエルのいくつかの国際協定や大規模な投資は、製品の品質や革新性のためではなく、純粋に政治的な理由でキャンセルまたは停止された。 この分野のある高官は、この状況はイスラエル企業にとって政治的な脅威であり、新しい企業の設立や既存の活動の拡大を妨げていると語った。なぜなら、イスラエルの国民的アイデンティティ自体が国際協力の障害となっているからだ。 彼は付け加えた：「一部の企業は、イスラエルへの送金を減らし、上級管理職をこの国に送ることを拒否している。これは、イスラエルがセキュリティと技術の分野では依然として力を持っているかもしれないが、他の分野は徐々に消えていくことを意味する。イスラエルは追放された企業となり、緊急時にのみ協力されるだろう。」

大学と国際研究における危機 カルカリストの報告書は、イスラエルの静かなる包囲網が学術分野にも広がっていることを示している。「ホライズン」のような大規模な研究プロジェクトへのイスラエルの参加を停止または中断する脅威が提起されている。ガザでの戦争の継続と人道危機は、特にドイツとイタリアからの支持の減少により、EU内でのイスラエルへの支持を困難にしている。 ベルギーのゲント大学やスペインのバレンシア大学など、一部のヨーロッパの大学は、イスラエル機関を含むプロジェクトには参加しないと発表した。これらの決定は、発表される科学論文の数にも影響を与えている。 ホライズン・プロジェクトでは、過去2年間で、国際的な科学論文におけるイスラエル人研究者の参加率が21％減少した。また、このプロジェクトで新しいイスラエル人研究者に与えられた奨学金の数は、2024年の29件から2025年には9件に減少した。 イスラエル科学省の統計によると、イスラエル人研究者が参加する国際的な科学論文の発表率は、2022年の1000人あたり142件から2024年には111件に低下しており、これは2017年以来の最低水準である。 一部の著名な科学雑誌は、イスラエル人研究者の論文を、特に社会福祉に関連する分野で、彼らが戦争に対して立場を表明しなかったことを理由に拒否した。これは、静かなる包囲網がイスラエルの科学的信頼性に直接的な影響を与えていることを示している。 昨年6月、イスラエル社会学会の国際科学者連合への加盟が停止された。これは、同協会がガザにおけるイスラエルの行動を非難しなかったためである。2023年10月から2025年5月までに、イスラエル人研究者との関係断絶が700件以上記録されており、20の大学が正式に彼らと協力しないことを発表している。この関係断絶には、論文の査読拒否、客員教授の受け入れ拒否、会議への招待拒否などが含まれている。

投資と金融信用における危機 報告書は、イスラエルのエネルギー企業が、最近数ヶ月にいくつかの大規模な契約に署名したにもかかわらず、ヨーロッパの銀行との信用枠の更新において隠れた問題に直面していることを示している。一部のプロジェクトは、銀行がイスラエルとの協力に乗り気でないために停止されている。企業が公式な説明を求めようとすると、実際の理由を隠す冷淡で一般的な回答しか得られない。 また、報告書は、発電所やガス送電線の建設のための外国人専門家の到着が遅れていることにも言及している。この遅延は、イスラエルのプロジェクト計画を妨げている。この遅延の一部は安全保障上の状況に起因するとされているが、主な理由が外国企業がイスラエルとの協力を拒否していることであるとの懸念がある。