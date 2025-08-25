イランのミサイル攻撃の余波：ハイファ製油所への2億ドルの打撃

ABNA通信社がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、イランが占領地に対して行った成功したミサイル攻撃から数週間が経過した後も、シオニスト政権のメディア界では、これらの作戦の詳細と残された損害の規模に関する議論が続いています。 昨晩、シオニスト政権のメディアは、イランのミサイル攻撃によって成功裏に標的にされたハイファの石油精製所の再建に、テルアビブが2億ドルの費用をかけたことを認めました。

数日前、シオニストの新聞イスラエル・ハヨムも、米国とシオニスト政権がイランに対して課した12日間の戦争中に、ハイファ港のバザン石油化学施設に対するイランのミサイル作戦に言及した報告書で、これらの施設への攻撃は、政権の国内インフラが決して無傷ではないこと、そしてこれらのインフラを地下に設置することが避けられない安全保障上の必要性であることを示したと書きました。 この報告書は、6月16日のバザン施設へのイランのミサイル攻撃に関する新たな詳細を述べ、その日の早朝にイランのミサイルがバザン施設に着弾したと書きました。 同紙は、この攻撃が製油所のエネルギー施設と設備に非常に大きな損害を与えたため、バザンが活動を完全に停止し、数ヶ月以内に活動を再開すると発表したと付け加えました。