マドゥロ、ベネズエラ沖での米艦船配備に反応

アフルルバイト通信（ABNA）によると、今週初め、米国筋が、イージス級誘導ミサイル駆逐艦3隻が南米ベネズエラ沖の国際水域に向かっていることを確認しました。米メディアは、4000人の海兵隊員もこの任務に派遣される可能性があると報じました。

ニコラス・マドゥロは、麻薬密輸対策を口実にしたこれら3隻の米駆逐艦の配備を非難し、ベネズエラでの「体制変更に向けた違法な試み」だと見なしました。

この米国の行動に対し、マドゥロは自国の議員に向けた演説で次のように述べました。「体制変更こそ、彼らがベネズエラにやろうと脅していることだ。これは軍事的なテロ攻撃であり、非倫理的で、犯罪的で、違法な行為だ。」

彼はさらに、「これは平和、国際法、ラテンアメリカとカリブ海に関わる問題だ。ラテンアメリカの一国に侵略する者は、実際にはすべての国を攻撃していることになる。」と述べました。

2020年、ドナルド・トランプ大統領の最初の任期中、マドゥロと他の数名のベネズエラ高官は、米連邦裁判所で起訴されました。起訴状には、「麻薬テロ」共謀への関与が含まれていました。今月上旬、トランプ政権は麻薬関連犯罪容疑でマドゥロ逮捕にかけられた懸賞金を5000万ドルに倍増させました。

これに対し、ベネズエラ大統領は今週、米国の「脅威」に対応するため、ベネズエラ全土に450万人の民兵を配備すると発表しました。彼はまた、ワシントンの行動を非難する週末の集会を呼びかけました。