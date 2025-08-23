国際アフルルバイト通信（ABNA）によると、イスラエルメディアは本日（金曜日）、イスラエルの防衛システムがイエメンから発射されたミサイルの迎撃に成功したと発表しました。

イスラエルのテレビチャンネル12は、占領地中央部の目撃者が大音響の爆発音を聞いたと報じました。

同チャンネルは、イエメンのミサイルは空中で複数の爆発する破片に分かれたが、迎撃は困難であったにもかかわらず、この事件は損害なく終わったと付け加えました。

報道によると、ミサイル発射後、ベン・グリオン空港（テルアビブ東部）でのフライトは一時停止されました。

一方、イスラエルの救助・緊急組織は、警報サイレンが鳴った際に人々が避難所に急いで押し寄せ、負傷者が出たことを報告しました。また、迎撃されたミサイルの破片がイスラエルの集落の一つに落下しました。

これに先立ち、イスラエル軍は、イエメンから発射されたドローンを迎撃したと発表していました。このドローンにより、ガザ地区近くの集落で警報サイレンが作動しました。イスラエル軍によると、このドローンの迎撃は数回の試行の末に成功しました。

過去数ヶ月間、イエメン軍はミサイルとドローンを使用してイスラエルに対して一連の攻撃を行っており、またイスラエルに関連する、またはその港に向かう船舶も標的にしています。イエメンのミサイルとドローンは、通常、イスラエル南部と中部の地域を標的としています。

2023年10月7日以来、イスラエルはガザ地区で、大量虐殺、飢餓、破壊、そして大規模な避難を含む広範な犯罪を犯しています。公式統計によると、このジェノサイドはこれまでに62,263人の殉教者、157,365人の負傷者（主に女性と子供）、9,000人以上の行方不明者、数十万人の避難民、そして飢餓による273人の死亡（うち112人は子供）をもたらしました。