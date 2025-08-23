アフルルバイト通信（ABNA）によると、レバノンの新聞は、米国特使が、シオニスト政権の利益のために、レバノンの国境沿いの村々に非居住の安全保障地帯を創設する計画を進めようとしていることを明らかにしました。この計画は、欧州の外交筋によると、レバノンを降伏するか対決するかの二つの選択肢にしか直面させないものです。

「アル＝ビナー」紙は、欧州の外交筋が、レバノンとシオニスト政権間の仲介に向けた米国の努力の結果は、シリアとこの政権間のワシントンによる同様の努力の失敗と変わらないだろうと信じていると書きました。

同紙によると、シリアへの米国特使「トーマス・バラック」は、政治的仲介者としてではなく、投資家のカゴを携え、彼らに中東での大規模な植民地プロジェクトを約束した「不動産取引業者」として行動しています。ガザでこのプロジェクトが失敗した今、バラックはそれをレバノンで実行しようとしています。この計画には、数十のレバノン国境村の避難と破壊、それらをシオニスト政権の支配下にある安全保障地帯に変え、その後、そこで経済的および開発的な搾取を行うことが含まれます。

「アル＝ビナー」紙はまた、バラックが以前、新しいシリア政権を説得し、ゴラン高原を25年間シオニスト政権にリースさせることに成功したことを思い出させました。このリースは自動的に更新され、その費用は米国のユダヤ人投資家によって賄われています。

同紙は、今日レバノンで提案されている計画も同じ論理に基づいていると強調しました。

欧州筋は「アル＝ビナー」紙に対し、欧州はこのようなプロジェクトに反対しているが、レバノン政府が公然と、かつ明確にこれらの計画に反対する立場を取らない限り、それを阻止する能力はないと語りました。

これらの情報筋によると、中間的な解決策や妥協について話すことは、実際には降伏の一形態であり、レバノンは二つの選択肢しか残されていません。それは、シオニストの計画に降伏してそのアイデンティティと領土を失うか、あるいはすべての結果に直面して抵抗し、対決するかです。