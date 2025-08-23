ヨルダン川西岸でシオニスト入植者によるパレスチナ人への攻撃が急増

アブナ通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、「ジ・アトランティック」は、ヨルダン川西岸のキャンプを訪問したシオニスト政権の治安当局者の言葉を引用し、シオニスト入植者によるパレスチナ人への暴力的な攻撃が大規模に増加していると報じました。

彼は、これらの攻撃が2025年初頭の月90件から200件以上に増加したと付け加えました。

様々な武器がシオニスト入植者の間で広く行き渡り、その使用が一般的になっていることは注目に値します。

この西側の出版物は、シオニスト政権の退役将軍ニムロッド・シェファーの言葉も引用し、戦争扇動はネタニヤフとそれ以外の誰でもない者に奉仕する戦略であると書いています。