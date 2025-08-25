イスラエルによるイエメン首都への大規模空爆 / アンサール・アッラーはガザ支援継続を強調

国際通信社ABNAによると、イスラエル軍は本日金曜日、イエメンの首都サヌア市に対して空爆を行い、ハジーズ中央発電所やアル・シティン通りにある石油会社を含む複数の民間施設が標的となった。

イエメンのメディアの報道によると、この攻撃はまた、イエメン首都の中心部にあるサヌア県庁の治安庁舎も標的にし、死傷者が出ているとの報告がある。

これに対し、イスラエルメディアは、この攻撃の標的はイエメン大統領官邸近くの軍事施設であったと主張している。

イエメンのアンサール・アッラー運動のメディア副責任者ナスルディン・アメルは、国産の防空システムが攻撃の大部分を撃退し、一部の攻撃部隊を撤退させることに成功したと発表した。

彼は、ガザへの軍事支援は攻撃が完全に停止し、封鎖が解除されるまで続くだろうと強調した。

アメルはさらに、「主要な道路にある給油所を標的にしても何の効果もなく、ただイスラエルの野蛮さと破産を示すだけであり、報復をエスカレートさせるだけだ」と述べた。

アンサール・アッラー政治局のメンバーであるムハンマド・アル・ファラハも、この攻撃に反応して、「イスラエルはいつものように民間施設を標的にし、ガザで行っているように意図的に市民を傷つけている」と述べた。

彼は、「これらの攻撃は、イスラエルがイエメンの無人機とミサイルから受けた痛みと損害を示しており、我々の攻撃が占領地内部に成功裏に到達したことを確認している」と付け加えた。

アンサール・アッラー政治局の別のメンバーであるムハンマド・アル・ブハイティも、イスラエルによるイエメンへの攻撃は、たとえ犠牲を伴うとしても、ガザ支援を続けることを妨げるものではないと強調した。

この攻撃を受けて、イエメン石油会社は、あらゆる緊急事態に対処するために必要な予防措置を講じており、解放された地域の燃料供給状況は完全に安定していると発表した。同社は市民に対し、給油所での違反を発見した場合は必要な協力をするよう求めた。

また、イエメンの消防当局は、救助隊がサヌア南部と西部の空爆による火災を制御していると発表した。

これに先立ち、イスラエルメディアは、同政権の情報機関が将来の潜在的な攻撃に備えてイエメンの標的の広範なリストを作成していると報じていた。