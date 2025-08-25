ネタニヤフが脅迫、フーシ派は報復を約束

国際通信社ABNAによると、イスラエル政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフは、首都サヌアの様々な地域に対する同政権の空爆の後、そしてフーシ派による最近のイスラエルへの攻撃を受けて、このグループは彼らの行動に対して非常に厳しい代償を支払うことを学ぶだろうと警告した。

ネタニヤフは「我々を攻撃する者は誰でも報復を受ける。攻撃を計画する者も標的となるだろう」と述べ、さらに「地域全体がイスラエルの力と意志をよく知っている」と付け加えた。

イスラエル国防相のヨアブ・ガラントも、イスラエルが空と海からの封鎖を継続し、フーシ派を支援するために使用されているとされるインフラを標的にすると発表した。

彼は「イスラエルに向けて発射されるミサイルごとに、フーシ派は倍の代償を支払うだろう」と脅迫した。

これに対し、アンサール・アッラー（フーシ派）運動の政治局は、ガザへの攻撃が停止され、封鎖が解除されるまで、イエメンは全力を尽くして抵抗を続けると発表した。

この声明は、イエメンは主権を守るために後退しないこと、そしてサヌアに対するイスラエルの攻撃が国内戦線の結束を弱めることはないことを強調した。

アンサール・アッラーはまた、イエメンのミサイルがイスラエルの防空システムを突破し、効果的な打撃を与えたと発表した。

イスラエル軍は、最近のサヌアへの攻撃で、大統領宮殿、2つの発電所、燃料貯蔵センターを含む軍事施設を標的にしたと発表した。イスラエル筋によると、これらの施設は軍事目的で使用されていた。

イスラエルのメディアの報道によると、この作戦には14機の戦闘機が参加し、約40発のミサイルが発射された。

イスラエル国防省は、ネタニヤフ首相、国防相、軍参謀総長が国防省本部から作戦を追跡したと発表した。イスラエル軍は、これらの攻撃がフーシ派によるミサイルと無人機の繰り返しの発射に対応して行われたものであり、イスラエルは地理的な距離に関係なく、あらゆる脅威と戦い続けることを決意していると強調した。

アンサール・アッラーに所属する医療筋の報告によると、これらの空爆で4人が殉教し、71人が負傷した。