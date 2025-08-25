エヤル・ザミールからネタニヤフへ、ハマスとの合意を受け入れる必要性についてのメッセージ

ABNA通信社によると、ハマス運動が捕虜交換とガザでの停戦合意に同意を表明したにもかかわらず、シオニスト政権の首相は以前と同様に合意の成立を妨害している。これに対し、シオニスト政権軍の参謀総長は、同政権の首相に対し、この合意を受け入れるよう求めるメッセージを送った。

シオニスト政権のテレビ局チャンネル13は、この政権の軍参謀総長エヤル・ザミールがイスラエルの首相ベンヤミン・ネタニヤフに宛てたメッセージを公開した。そのメッセージには、「合意は机上にある。我々はそれを受け入れなければならない」と書かれていた。

エヤル・ザミールはこのメッセージの中で、「イスラエル軍はガザを占領できるが、この作戦はイスラエル人捕虜の命を危険にさらす可能性がある」と述べた。

彼はさらに、「もしハマスの部隊がイスラエル軍が不必要に接近していると感じれば、ハマスの部隊はイスラエル人捕虜を殺害したり、彼らと一緒に自殺したりする可能性がある」と付け加えた。

エヤル・ザミールは、「我々は交換合意を達成するために必要な条件を満たすことができた。今、この問題はネタニヤフの手中にある」と述べた。

これに関連して、ガザにいるイスラエル人捕虜の家族たちは、エヤル・ザミールの発言に反応して、「我々は、大多数の人々が望んでいること、すなわち、50人のイスラエル人捕虜をガザから帰還させ、戦争を終わらせる包括的な合意を強調する」と述べた。

彼らはネタニヤフに、「あなたには永遠に戦争を続ける権限も、捕虜や兵士を犠牲にする権限もない。人々の願いを実行し、すべての捕虜をガザから帰還させる時が来た」と訴えた。