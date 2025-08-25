イエメン情報大臣：「シオニストの攻撃には報復する」

ABNA通信社によると、イエメン情報大臣の「ハシム・シャラフ・アルディン」氏は、ニュースチャンネルアル・マシーラとのインタビューで、イエメンがサヌアの民間施設に対するシオニストによる度重なる攻撃に報復する準備ができていると発表しました。 彼は、「すべての犠牲と献身にもかかわらず、ガザを支援するイエメン国民の立場は、変わることなく、揺るぎなく、不動のままであり続ける」と付け加えました。 本日日曜日、シオニスト政権はサヌアの大統領宮殿やハジーズ発電所を含む民間施設を空爆しました。 イエメン軍事筋は、防空部隊とミサイル部隊がこれらの攻撃に対処し、敵の戦闘機をイエメンの空域から強制的に退去させたと述べました。 イエメン軍は金曜日の夜、軍のミサイル部隊が占領下のヤッファ市にあるエル・アル空港に対して特殊作戦を実施したと発表しました。 これらの軍の声明によると、この作戦では「パレスチナ2」という種類の極超音速弾道ミサイルが使用され、シオニスト政権の防空システムを回避し、目標に命中することに成功しました。 イエメン軍は、このミサイル攻撃が敵陣営に広範な混乱を引き起こし、何百万ものシオニストが避難所に逃げ込み、空港の活動が停止したことを強調しました。

声明には、「この作戦は、抑圧されたパレスチナ国民とその戦士たちを支援し、シオニスト政権がガザの人々に対して行っているジェノサイド犯罪と食糧封鎖に対応して実施された」と記されています。 また、イエメン軍の無人機部隊は、占領下のヤッファとアシュケロンの地域にあるシオニスト政権の陣地に対して、2機の無人機を使用してさらに2つの作戦を実施しました。これらの作戦では、敵の軍事および重要目標に成功裏に命中したと、軍は述べています。