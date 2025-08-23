テルアビブの犯罪に抗議し、オランダの閣僚が一斉に辞任

アブナ通信がAP通信を引用して報じたところによると、オランダの政党「新社会の10年」に所属する閣僚たちが辞任を発表しました。 この行動は、シオニスト政権に対する新たな制裁を課すための努力が失敗したことに伴い、同国の外務大臣の辞任を支持する表明として行われました。 カスパル・ファン・デル・カンプ・オランダ外務大臣は、金曜日の夜に辞任しました。この決定は、テルアビブに対する制裁の可能性を巡る政府の会議で論争が起こった後に下されました。 ファン・デル・カンプ氏は声明で次のように述べました。「私は、イスラエルに圧力をかけるための重要かつさらなる措置を実行できる立場にないという結論に達しました。」 オランダ外務大臣は木曜日、テルアビブに対する新たな措置を講じる意欲について語っていました。 これに先立ち、オランダ政府は昨年7月にも、シオニスト政権の2人の閣僚、イタマル・ベン＝グヴィルとスモトリッチを「好ましくない人物」と宣言していました。 また、オランダは、木曜日に共同声明を発表した21カ国のうちの一つであり、占領下のヨルダン川西岸での入植地拡大に向けた大規模な計画の承認を「受け入れがたく、国際法に反する」と見なしました。