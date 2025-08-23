Abna通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、シオニスト政権のメディアは、この政権軍で承認された、ガザ市占領に向けたシオニスト政権の新しい軍事計画の詳細を明らかにしました。 この報道によると、この計画にはガザ市住民の大規模な避難が含まれており、シオニスト政権軍参謀長のエイアル・ザミルは以前、ガザ旅団の特別会議でこの計画を承認していました。最新のニュースによると、シオニスト政権軍によるガザ市占領作戦の第一段階がすでに開始されています。

ガザ占領計画の2段階

シオニストメディアの主張によると、この計画には2つの主要な段階が含まれています。第一段階は、都市を包囲するための地上演習で始まりました。主要段階と見なされる第二段階では、シオニスト軍は大規模な空爆と同時に、徐々にガザ市に侵入します。初期の見積もりでは、この計画の完全な実施には約4ヶ月かかるとされています。 この作戦には、少なくとも2週間でのガザ住民の大規模避難も含まれています。これに先立ち、シオニスト政権軍参謀長のエイアル・ザミルは、軍が「ギデオンの戦車」作戦の新しい段階を開始する準備をしていると発表しており、その目的はガザ市内のハマス運動に対する攻撃を深めることです。 ヘブライ語の報道筋は、シオニスト政権首相ベンヤミン・ネタニヤフの内閣によって承認された計画の枠組みの中で、ガザ地区の完全占領への道を開くために、約8万人の兵士がガザ包囲に参加していることを示唆しました。 シオニストの情報筋は、シオニスト政権軍の大規模な人員不足を補うために、昨年5,000人の女性が戦闘任務に採用されたことを確認しました。一方で、予備役は引き続き消耗の問題に直面しており、超正統派ユダヤ教徒は兵役を逃れています。 イスラエル軍の見積もりでは、軍に12,000人以上の人員不足があることが示されています。シオニスト政権軍ラジオは、兵士の不足の中で超正統派ユダヤ教徒を動員できないことが、軍が人員不足を補うための代替策を模索する原因となっていると報じました。 シオニスト政権問題研究者のモハンマド・ムスタファは、ガザでの作戦に向けたシオニストの計画について、イスラエル軍は事実上、政治指導者の決定に屈したようだと述べました。 彼は、作戦開始の結果、特に戦争に対する国内の合意がない中で多数の兵士が死亡することについて、イスラエル国内に大きな懸念があると付け加え、それが内閣と軍に対する国民の怒りを増大させる可能性があると述べました。 注目すべきは、シオニスト政権軍が水曜日にガザ市占領に向けた作戦の第一段階の開始を発表し、数万人の予備役を召集したことです。政治オブザーバーは、占領軍兵士がガザ市の中心部に大規模に侵入することは、彼らの命を危険にさらし、したがってネタニヤフは、敗北以外の結果をもたらさない賭けに出たと考えています。