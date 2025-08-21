トランプ副大統領：ウクライナの安全保障はヨーロッパ人の肩にかかっている

ABNA通信社の報道によると、米国の副大統領であるJ・D・ヴァンス氏は、フォックス・ニュースとのインタビューで、ウクライナは自国の領土保全を維持するための長期的な保証を求めており、ロシアの侵略に二度とさらされないようにしたいと考えていると強調した。 ヴァンス氏は付け加えた：「ロシア人はウクライナの一部を支配することを望んでいる。その大部分はすでに占領されており、まだ占領されていない別の部分もだ。」 彼はインタビューの別の部分で指摘した：「ウクライナの安全保障を確保する上での最大の役割はヨーロッパ人の肩にかかっているだろう。」 米国の副大統領はまた、イーロン・マスク氏が米国で第三の政党を結成する分野に参入することについて、「マスク氏がこの道を続けるのは間違いだと思う」と述べた。 ヴァンス氏は、2028年の米国大統領選挙に関して、マスク氏や他の資金提供者と話し合いをしていないと強調した。

米メディア：米国はウクライナの安全保障に限定的な役割しか果たさない

この関連で、ニュースサイト「ポリティコ」は、あるヨーロッパの当局者の言葉を引用して、ペンタゴンの当局者が一部の同盟国に、「ワシントンはウクライナにいかなる保証も提供する上で限定的な役割を果たすつもりだ」と伝えたと報じた。 当局者がポリティコに語ったところによると、この米国側の発言は同盟国に懸念を引き起こしている。なぜなら、トランプ氏が長期的な平和を保証するためにヨーロッパの役割に依存しているからだ。 一方、ウォール・ストリート・ジャーナル紙も、トランプ政権のある当局者の言葉を引用して、彼と彼のチームがロシアとウクライナの当局者間の二者会談を企画しようとしていると書いた。 この報道によると、このロシアとウクライナの当局者間の会談は、殺戮を止め、戦争を終わらせることを目的として計画されている。