アラグチ氏：タリバンはアフガニスタンのシーア派の権利を尊重していない

アフルルバイト（預言者の家族）国際通信社（ABNA）の報道によると、イラン・イスラム共和国の外務大臣であるアッバース・アラグチ氏は、水曜日（イラン国営通信社IRNAによって）に公開されたインタビューで、タリバンがアフガニスタンの主要な問題に対する対応を批判した。

彼は、イランが自国の国益を確保するためにこのグループと緊密に協力しているにもかかわらず、タリバン政権を公式に承認するにはまだ至っていないと述べた。

難民、麻薬、テロ、国境警備、貿易、水問題、ペルシア語、そして特にシーア派の安全保障を含むイランとアフガニスタンの間の多くの課題に言及し、アラグチ氏は「我々はこれらの問題に無関心ではいられない」と述べた。

イラン外務大臣は、タリバンが一部の分野では行動を起こしたが、多くの分野で怠慢であったことを明らかにした。

彼は「シーア派の安全は確保されたが、過去数年間、彼らの権利は尊重されていない」と述べた。

また、タリバンは政権復帰後、シーア派の身分法を無効にし、すべてのジャアファリー法学の書籍を大学、学校、および公立図書館から回収したことも言及されるべきである。

このグループは、アフガニスタンの法律はハナフィー派法学に基づいて施行されるべきだと強調している。

インタビューの別の部分で、アラグチ氏はヘリマンド川からのイランの水利権の問題に言及し、水利権の尊重状況は「改善したが、まだ期待されるレベルには達していない」と述べた。

彼はまた、アフガニスタンにおけるイラン人の銀行関連の問題がまだ解決されていないことを強調した。

イラン外務大臣はさらに、難民の帰還に関してタリバンと合意したことを発表し、「100万人の難民が両者の関係に危機を引き起こすことなくアフガニスタンに送還された」と述べた。

これは、初期の日々やアフガニスタンとイランの民衆軍が到着する前は、状況が非常に厳しく困難であったにもかかわらずである。