アフルルバイト国際通信社（ABNA）の報道によると、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相率いる政府は、2025年のシオニスト政権予算を310億シェケル（90億ドル）増額するという同政権財務省の提案を承認した。この増額分の大部分は、いわゆる「防衛費」に充てられ、16億シェケル（4億7300万ドル）はガザへの人道支援に充てられる。これは、ヘブライ語メディアによれば、テルアビブのイメージを「クリーンアップ」することを目的とした行動だという。

この支援の割り当てと、戦費を賄うための全省庁の予算3.35%削減、そしてユダヤ教超正統派（ハレディ）学校の教育プログラム「ニューホライズン」に関連する連立合意予算から約6億シェケルを回収する決定は、ネタニヤフ内閣の一部閣僚の怒りを買った。これらの変更は、クネセト（イスラエル国会）で承認されれば、来年初めから実施される。

イェディオト・アハロノト紙は、予算が大きい省庁ほど削減額が大きくなり、この政権の公安省が最も大きな削減を経験するだろうと報じた。同時に、イスラエル政府は戦時補償のために、無給休暇に3億2000万シェケル、シェルター強化に1億シェケル、ハイファの政府複合施設再建に1億3500万シェケル、北部居住地に1億シェケル、地方評議会支援に2億9800万シェケルを割り当てた。

シオニスト政権の2025年本予算は、すでに今年3月に総額7550億シェケル（約2050億ドル）で承認されていたが、ガザでの戦争継続と他戦線での紛争により、イスラエル政府は再び予算を増額せざるを得なくなった。ヘブライ語メディアの報道によると、今年のシオニスト政権の財政赤字はGDPの5.2%に達する見込みだ。グローブス紙によれば、この数字はガザ戦争の費用とイランに対する12日間の戦争のマイナスな結果によるものだ。

イスラエル財務省は、この予算増額により、2025年末まで大規模な軍事作戦を継続し、ガザ完全占領のシナリオを実行することも可能になると発表した。これにより、総支出上限は約6500億シェケルに達する。また、財政赤字はGDPの4.9%から5.2%に増加し、これは60億シェケルに相当するが、防衛部門に割り当てられた増額分に比べればはるかに少ない重要な数字であると述べられた。

イスラエル財務省は、この赤字は、以前の予測を上回った税収の増加によって賄うことが可能になると強調した。

シオニスト政権の閣議中、戦費を賄うために省庁の予算を削減したことで、ベツァレル・スモトリッチ財務大臣はこの政権の他の閣僚から攻撃を受けた。彼は自らを弁護し、「戦争中に財務大臣を務めるのは簡単ではない。特に、新聞の一面だけを追いかけるポピュリストの閣僚たちに直面しなければならない時は」と述べた。彼はネタニヤフの支援に感謝し、この決定はイランという存亡の危機に対処し、イスラエルの未来を保障するために必要だと主張した。

イスラエルの安全保障大臣イスラエル・カッツも、予算増額は不可欠だと述べ、この行動により軍はイランの脅威に対処し、ガザでの戦争目標を達成できるだろうと語った。

しかし、ヨアヴ・キッシュ（教育大臣）、イタマル・ベン・グヴィル（公安大臣）、アミハイ・エリヤフ（遺産大臣）、イツハク・ヴァッサーラウフ（ネゲヴ・ガリラヤ開発大臣）を含むシオニスト政権内閣の数人の閣僚は、この決定に反対した。キッシュとベン・グヴィルは共同声明で、学校の安全確保が無視されるなら、提案された予算案に反対すると発表した。

ベン・グヴィルはまた、このスキャンダルの責任をネタニヤフにあるとし、彼に向かって「なぜガザの子どもたちを優先するのか」と述べた。キッシュもスモトリッチに対し、「お前は大きなプライドを持つ小さな男であり、イスラエルの子どもたちよりもガザの子どもたちを好んでいる」と厳しい口調で言った。

これに対し、ネタニヤフは、ガザに割り当てられた支援はハマスには届かず、支援センターや人々にのみ届けられると強調した。

一方、ユダヤ教ハレディ政党「ヤハドゥト・ハトラ」の共同党首であるモシェ・ガフニも、イスラエル政府の決定を批判した。彼は、ネタニヤフとスモトリッチが以前の合意に反し、許可なく数千人のハレディ教師に属する予算を押収したと述べた。この問題は、宗教政党とイスラエル政府間の緊張を高めている。