ドゥジャリク氏：ヨルダン川西岸E1地区での入植地建設は非難されるべきだ

ABNA通信の報道によると、国連事務総長のステファン・ドゥジャリク報道官は、アントニオ・グテーレス事務総長が、占領下のヨルダン川西岸E1地区における3400以上のイスラエル人入植住宅ユニットの建設承認を非難すると発表した。 彼は強調した：「ヨルダン川西岸と東エルサレムにおけるイスラエルの入植地は、国際法違反であり、国連決議に反する。」 この報告によると、グテーレス氏はまた、E1入植地計画の継続は、二国家解決にとって実存的な脅威であると述べた。 事務総長は、イスラエルに対し、入植活動を直ちに停止するよう改めて要求した。 シオニスト政権の閣議は水曜日の夜、東エルサレムのいわゆるE1地区での入植地計画の実施を正式かつ最終的に承認した。この計画は、1990年代から国際的な反対により何度も中断されていた。 入植地活動を監視する団体「ピース・ナウ」の報告によると、この計画の承認は前例のない速さで行われ、3401戸以上の新しい住宅ユニットの建設と、342戸の新しい入植地「アシュタヘル」の設立が含まれており、公共の建物も計画されている。

ドイツ、ガザでのイスラエル軍事作戦とヨルダン川西岸での入植地建設を非難

ドイツ政府の副報道官であるシュテフェン・マイヤー氏は、ベルリンでの記者会見で、軍事作戦の激化を非難し、「我々はこれらの紛争における暴力の増加を拒否し、すべての当事者と国際社会に対し、直ちに持続的な停戦を達成するよう求める」と述べた。 彼は付け加えた：「ドイツは、利用可能なすべての手段を使ってそのような停戦を実現するための努力を続け、同時に、すべての人質の解放への圧力を強める。」 一方、ドイツ外務省の副報道官であるヨーゼフ・ヒンターツェール氏も、東エルサレムにおけるシオニスト政権の入植地建設について言及し、「我々の政府の立場は明確だ。我々はこれらの行動を強く拒否する。入植地建設は国際法と安全保障理事会決議の違反だ」と述べた。 彼はさらに、「これらの行動は、国際司法裁判所が求めている二国家解決とヨルダン川西岸の占領を終わらせるプロセスを弱体化させる」と付け加えた。

ベルギー、ガザでのイスラエル軍事作戦の停止を要求

また、ベルギー外務省は、ソーシャルネットワーク「X」の公式ページで、同国がイスラエルに対し、「ギデオンの戦車2」作戦を停止するよう求めていると投稿した。彼によれば、この攻撃は民間人の死、広範な破壊、人々の避難を引き起こし、イスラエル人人質の解放には役立たないだろう。