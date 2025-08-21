ハシュド・シャアビ法案に対する米国の介入へのイラク議員の反応

アフルルバイト国際通信社（ABNA）の報道によると、イラク議会のアフマド・アル＝ハファジ議員は、議会の大多数の政党が、人民動員組織（ハシュド・シャアビ）の兵役または退職法に対する米国のいかなる介入や後見にも反対していると述べた。

彼は強調した：「この法案を承認する権限を持つのはイラク議会だけであり、いかなる外国の権限も国の立法事務に介入する権利はない。」

アル＝ハファジ議員はまた、一部の当事者が外国の要求に従って国家主権を損なっていることに遺憾の意を表明し、すべての議員に「イラク人民動員組織の構造化」法案の承認に投票するよう求めた。

一方、イラク議会の別のメンバーであるフィラス・アル＝ムスリマウィ議員は、イラクの治安部隊と人民動員組織が、イラクの西部の国境を守り、特にシリアとヨルダン国境のダーイシュのキャンプから生じるいかなる外部の脅威にも対抗するために、最高レベルの警戒態勢にあると述べた。

彼は付け加えた：「米軍が一部の基地から撤退すると発表されたことは、実際には部隊の再編成と再配置であり、いかなる安全保障上の空白も生じさせないだろう。なぜなら、国境の保護は常にイラクの治安部隊と人民動員組織の責任であったからだ。」

アル＝ムスリマウィ議員は、アル＝アンバール州の「アイン・アル＝アサド」基地とバグダッド国際空港の「ビクトリア」基地からの米軍撤退の発表は、実際の軍事撤退ではなく、単なる部隊の再配置にすぎないと強調した。

イラク人民動員組織法は、今後の議会セッションで議論され承認されることが期待される重要な法律の一つであり、この問題は政治的および地域的な圧力の下で進められている。

イラク議会は、人民動員組織（ハシュド・シャアビ）の兵役および退職法案の承認プロセスを継続することを強調しているが、このプロセスを阻止するための国内外、特に米国とシオニスト政権からの政治的圧力が強まっている。この法案を支持する議員たちは、その承認がこの組織の戦闘員の犠牲に対する敬意を示すものだと考えている。

アナリストたちも、この法案の承認が人民動員組織の法的地位における転換点となると信じている。この組織は、過去数年間、テロリズムとの戦いの最前線にいた。

アナリストの見解では、現在の状況は、独立した治安機関を強化しようとするイラクの国家意志と、それを弱体化させようとする外部からの圧力との間の闘争を示している。この闘争の結果は、イラクの安定と独立の将来の道を決定する可能性がある。

イラク人民動員組織は、イラクの軍事および武装部隊の一部であり、国軍最高司令官の指揮下にある。この組織は、タクフィール派テロリスト集団「ダーイシュ」によるイラクの広大な州の占領を受けて、イラクの最高権威であるアヤトッラー・セイイェド・アリー・シースターニー師による「ジハード・キファイー」（集団義務のジハード）のファトワ（宗教令）が発令された後に結成され、この集団の脅威から国を解放する上で重要な役割を果たした。