英国：イスラエルの入植地計画は国際法違反である

ABNA通信の報道によると、英国外相のデビッド・ラミーは本日水曜日に、次のように発表した：「我々は、パレスチナ国家を2つの部分に分断するイスラエル（E1）の入植地計画の承認を非難する。」 英国外相はさらに、「イスラエルの入植地計画が実行されれば、それは国際法の明白な違反となるだろう」と付け加えた。 オランダ外相のカスパル・フェルトカンプ氏も数時間前に、次のように発表した：「我々は、イスラエル（政権）が違法なE1入植地計画を継続するという決定を非難する。この入植地計画は、占領下のヨルダン川西岸を2つの部分に分断し、国際法違反と見なされる。この入植地計画は、パレスチナ国家の樹立をほぼ不可能にする。我々はイスラエルに対し、いわゆる『二国家解決』を弱体化させるいかなる行動もとらないよう求める。」 これに先立ち、シオニスト政権の閣議は、東エルサレムのいわゆるE1地区での入植地計画の実施を正式かつ最終的に承認した。この計画は、1990年代から国際的な反対により何度も中断されていた。 入植地活動を監視する団体「ピース・ナウ」の報告によると、この計画の承認は前例のない速さで行われ、3401戸以上の新しい住宅ユニットの建設と、公共の建物も計画されている342戸の新しい入植地「アシュタヘル」の設立が含まれている。