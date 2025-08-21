ヒズボラの武装解除の課題：「シャイフ・ナイーム・カセム」はどのようにして方程式を覆したか？

アフルルバイト国際通信社（ABNA）の報道によると、レバノンの日刊紙アル・アフバルは、イランの最高国家安全保障会議書記であるアリ・ラリジャニ氏のレバノン訪問と、米国特使であるトーマス・バラック氏とモーガン・オルタガス氏の同国滞在後のベイルートにおける外交活動を分析し、サウジアラビア特使のヤジード・ビン・ファルハン氏もベイルートを訪れる予定だと報じた。 この報告書は、ワシントンがレバノン戦線での圧力外交を継続しており、その代表者がレバノン当局に対し、抵抗勢力の武装解除に必要な措置を完了するよう求めたと付け加えている。この訪問は表向きにはレバノン当局を励ますためのものだったが、米国代表団は、特にアリ・ラリジャニ氏のベイルート訪問後のレバノンの立場を精査することを目的としていた。 バラック氏とオルタガス氏の訪問は長くなく、彼らは会議終了後すぐに占領地に向かった。レバノンのターレク・ムトリ副首相は、カタールのアル・アラビー・ネットワークとのインタビューで、イスラエルが米国の文書を遵守しないのであれば、レバノンもその文書を遵守する必要はないと考えていると述べた。

ヒズボラ・レバノン事務総長のスピーチの影響

情報筋は、ヒズボラ事務総長シャイフ・ナイーム・カセム氏の最近のスピーチを、戦争終結以来最も重要かつ厳しい口調のスピーチだと評価し、この言葉がレバノンに明らかな影響を与え、レバノン当局の決心を揺るがしたと述べた。これにより、バラック氏がレバノンの3人の大統領や軍司令官ルドルフ・ヘイカルと行った会議でも、シャイフ・ナイーム・カセム氏の発言内容が議題に上がることになった。情報筋は、レバノンのジョゼフ・アウン大統領がバラック氏とオルタガス氏との会談で3つの基本的な点を提起したことを明らかにした。 第一に、 アウン氏は、レバノンは必要な第一歩を踏み出し、特定の期間内に武器を制限することを決定したと強調し、レバノン軍は政府の決定を実行するためのメカニズムを策定する責任があるため、米国はダマスカスとテルアビブから合意内容への同意を得なければならないと述べた。レバノンは相互の措置なしに実行段階に進むことはできないからである。 第二に、 アウン氏はレバノン軍を支援する必要性を強調し、軍には必要な能力と手段が不足しており、この任務を単独で遂行することはできないと述べた。彼はレバノン軍が支援を待っていると述べた。 第三に、 アウン氏はレバノンに対する財政的・経済的支援プロジェクトを開始するために必要なインフラの構築を求めた。

レバノンのナワフ・サラム首相は、バラック氏との会談で、敵対行為を停止し、占領地から撤退し、捕虜を解放するためにイスラエルに圧力をかけることを通じて、米国側がその責任を果たす必要性を強調した。彼はまた、レバノンの軍隊が必要な任務を遂行できるよう、財政的および装備面でその能力を支援し、強化することを優先すると強調した。

ある公式情報筋によると、アウン氏とサラム氏は、ヒズボラが武装解除決議に対して沈黙し、特に最近のイスラエル側の脅威を考慮して、後退し譲歩せざるを得なくなると考えていたが、抵抗勢力の武装を擁護するヒズボラ事務総長の立場は彼らの予想をはるかに超えていた。その一方で、シオニスト政権はここ数週間の政治的立場において、レバノンに対するいかなる義務も拒否しており、作戦面でもレバノンに対する侵略を続けている。

バラック氏は新しいことを何も言わなかった

日刊紙アル・アフバルの情報筋は、「バラック氏はこの訪問で新しいことを何も言わなかった」と指摘し、ナビーフ・ベッリ氏は、武装解除に関する議論の前に、イスラエルが占領地から撤退し、敵対行為を停止する必要性を強調したと付け加えた。ベッリ氏はバラック氏と会う前日にアル・アラビーヤ・ネットワークに語ったことを繰り返し、彼を叱責して言った。「あなたの前回のベイルート訪問で合意がなされたのに、なぜそれを遵守しなかったのだ。そうなっていれば、このような事態にはならなかっただろうに？」 ベッリ氏はまた、イスラエルが停戦合意を遵守し、レバノンの領土から国際的に認められた国境まで撤退することについて、米国特使に質問し、これがレバノンの安定の前提条件であり、南部の住民が居住地域に戻り、レバノン軍を支援する要素を提供するための復興プロセスを開始する機会であると強調した。