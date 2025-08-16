スウェーデンのモスク近くでの銃撃事件で2人負傷

国際通信社アフルルバイト（ABNA）によると、スウェーデン警察は本日（金曜日）、エレブルー市のモスク近くで発生した銃撃事件で2人が負傷したと発表した。当局は、この事件が犯罪組織に関連している可能性があると推測している。

スウェーデン警察の広報担当者はロイター通信に対し、負傷者は病院に搬送されたが、負傷の程度の詳細については明かさなかった。

スウェーデン警察は、この事件を殺人未遂として捜査しており、容疑者を捜索中である。現時点では逮捕者は出ていない。

スウェーデンは10年以上にわたり、犯罪組織に関連する暴力の波に直面しており、捜査官によると、今回の銃撃もその枠組みに入る可能性がある。

スウェーデン警察は声明で、詳細には触れずに次のように述べた。「現在の状況とエレブルーでの銃撃に関連する状況に基づき、この事件が犯罪組織に関連している可能性が高い。」

ストックホルムの西約200kmに位置するエレブルー市では、昨年2月に10人の生徒と教師が死亡する致命的な銃撃事件が発生し、犠牲者数においてスウェーデン史上最も致命的な武装攻撃とされている。その犯人は元生徒であり、最終的に自殺した。その事件の捜査官は、犯人の動機を明確に特定できず、彼が犯罪組織と関係を持っていなかったと発表した。