在ベイルートのイラン大使：「ラリジャーニー博士のレバノン訪問は成功し、透明であった」

アフルルバイト国際通信社（ABNA）によると、レバノンのイラン・イスラム共和国大使「モジュタバ・アマニ」氏は、イラン・イスラム共和国最高国家安全保障評議会のアリ・ラリジャーニー博士のベイルート訪問は、あらゆるレベルで成功したと発表した。

彼は次のように述べた。「この訪問中、一連の良好で友好的かつ率直な会談が行われ、イランの明確で透明な立場に関するあらゆる既存の疑念や懸念を払拭するのに役立ちました。」

アマニ氏は、ラリジャーニー博士がヒズボラ事務総長のシャイフ・ナイーム・カセムと会談したことで、イランのレバノンとそのイスラエルという敵に対する抵抗への継続的な支援が強化されたと付け加えた。

シャイフ・ナイーム・カセムも以前、レバノンとそのイスラエルという敵に対する抵抗への絶え間ない支援、そしてレバノンの統一、主権、独立への支援に対し、イランに感謝の意を表していた。

アリ・ラリジャーニー博士は昨日、ベイルートへの公式訪問中に、イスラエルによるいかなるエスカレーションがあった場合でも、イランはレバノンの側に立つ用意があり、レバノン政府からの要請があれば必要な支援を提供する用意があることを強調した。