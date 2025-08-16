トゥルキ・アル・ファイサル氏：サウジアラビアはネタニヤフのような戦争犯罪人と関係正常化しない

アフルルバイト通信（ABNA）によると、サウジアラビア元情報機関長官のトゥルキ・アル・ファイサル王子は、シオニスト政権の首相であるベンヤミン・ネタニヤフに言及し、自国が大量虐殺に取り憑かれた戦争犯罪人と通常の関係を築くことはできないと述べた。

CNNのインタビューでシオニスト政権との関係正常化について尋ねられた際、トゥルキ・アル・ファイサル氏は次のように答えた。「どうして誰かが、サウジアラビアがそのような犯罪人や大量虐殺の狂人と通常の関係を築くことを期待できるでしょうか。」

トゥルキ・アル・ファイサル王子は、現在の状況下でサウジアラビアがシオニスト政権と通常の関係を築く道はないと付け加えた。彼は次のように回想した。「アラブ和平構想を提示したのはサウジアラビアでした。この構想は今も有効です。」

彼は、地域におけるサウジアラビアの過去の平和への努力に言及し、正常化は平和の前に起こり得ないと付け加えた。「サウジアラビアの平和への努力には長い歴史があります。その前に正常化は起こらないでしょう。アラブ和平構想は国連安全保障理事会の決議に基づいています。国際法がこれらの問題において支配的であるべきです。ネタニヤフ氏のような殺人狂のサイコパスのために、単に捨てられて政治的な代償を支払うべきではありません。」

この元サウジアラビア高官はまた、先月ニューヨークでの二国家解決策に関する会議で、サウジアラビアとフランスによって提示された計画に言及した。

この計画には、ガザに統治機構を設立し、パレスチナ自治政府がすべての政府サービスを提供し、市民生活を回復させ、復興を行い、人々に将来への希望を与えることが含まれている。

彼は次のように述べた。「先に述べたように、サウジアラビア、フランス、および他の国々は、ガザでの戦争を終わらせ、イスラエルとその近隣諸国との間の敵対行為を終わらせるための措置を講じる計画を最近提示しました。」

ネタニヤフの最近の「大イスラエル」に関する発言について、トゥルキ王子は次のように述べた。「ネタニヤフ氏は今、イスラエルのある種の聖書的なイメージについて話しています。彼はそれを隠していません。地図上でさえそれを示しています。これは、彼が追求しようとしている、ナイル川からユーフラテス川までの領土を意味します。」